Следствие считает, что к смерти украинца может быть причастен 26-летний гражданин Украины. Его задержали вечером того же дня.

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Мужчину нашли с тяжелым ранением

В прокуратуре города сообщили, что сейчас в суд передано ходатайство об аресте подозреваемого.

Напомним, что инцидент произошел в одном из приютов для беженцев города Росток в земле Мекленбург-Передняя Померания. Мужчину с тяжелым ранением нашли в понедельник, 12 августа, примерно в 12:15.

Его обнаружили слишком поздно, и врачи лишь констатировали смерть. Украинцу было 46 лет.

Ранее Der Spiegel отмечало, что ситуация на месте преступления указывает на убийство.

Никаких других деталей дела пока не сообщают, ссылаясь на тайну следствия.