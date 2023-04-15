Германия останавливает работу последних АЭС: призывает наложить санкции против атомной энергетики России

Германия отключит свои три последние атомные электростанции. Она не только сосредоточится на "зеленой" энергетике, но и хочет наложить санкции на российскую атомную энергетику.

По имеющейся информации, 15 апреля должны остановить работы три последних ядерных реактора в Германии. В то же время, перед страной встает новый вызов: куда утилизировать ядерные отходы от производства.

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Германия готова к "зеленой" энергетике

Своими мыслями по поводу ядерной энергетики поделилась Мартина Гремлер, сотрудница связей с общественностью неправительственной организации BUND — Friends of the Earth Germany. Она напомнила об опасности этого вида технологий.

Мы считаем, что использование технологий высокого риска, которые мы не можем точно контролировать без временного или даже окончательного хранения, очень и очень неправильно,

– подчеркнула Мартина Гремлер.

Следует понимать, что теперь Германия больше использует возобновляемые источники энергии. Причиной тому стало решение не полагаться целиком и полностью на атомные электростанции в стране.

Журналисты отметили, что решение об остановке всех ядерных реакторов до 2022 года приняло бывшее правительство. Побудило их к этому, в частности, расплавление ядерных реакторов в Японии в Фукусиме, которое произошло в 2011 году. Внутри страны выразили опасения относительно безопасности. Причем, сомнения были даже у тех, кто еще вчера двумя руками и ногами поддерживал ядерную энергетику.

Вовремя вывести из строя АЭС не удалось. На это повлияла война, которую против Украины развязала Россия. Немцы опасались дефицита энергии и роста стоимости энергоносителей.

Что касается судьбы реакторов, то у приверженцев ядерной энергетики есть идея. Они предлагают использовать их для того, чтоб понизить издержки в индустрии страны. В то же время, они признают, что внутри Германии следует увеличивать использование альтернативных видов возобновляемой энергии.

Член парламента от Христианско-демократического союза Клаус Винер отметил, что это вопрос не одного дня. По его словам, потребуется достаточно много времени, чтобы сбалансировать потребности Германии, используя "зеленые" решения вместо ядерной энергетики.

Возобновляемые источники энергии будут играть большую роль в Германии. Меня беспокоит то, что это потребует времени. Нам нужно огромное количество энергии, учитывая ту трансформацию, которую мы наблюдаем. Поэтому реальное создание потенциала, в котором мы нуждаемся, займет годы, на мой взгляд, вероятно, десятилетия,

– подчеркнул он.

В то же время следует понимать, что активисты эту новость поддержали. По их мнению, это большое достижение. Но на этом они не намерены останавливаться. Они пообещали, что продолжат борьбу с финансированием ядерной энергетики на территории всей Европы.

На атомную промышленность могут наложить санкции

Соответствующее желание озвучил вице-канцлер Германии Роберт Хабек. Он заметил, что немецкое правительство предложило к 11-му пакету санкций включить атомную промышленность России, передает DW.

Мы видели, что Россия целенаправленно использует зависимость в сфере энергетики для давления. Поэтому федеральное правительство призвало Еврокомиссию ввести санкции в отношении гражданского атомного сектора. Это должно стать частью следующего санкционного пакета,

– подчеркнул Хабек.

Он считает, что во многих областях ЕС очень далеко продвинулся. Речь, в частности, и о секторе энергетики. Так что, по сути, остался разве что атомный сектор.

Хабек добавил, что ничем нельзя оправдывать привилегированное отношение к атомной промышленности России. Он подчеркнул, что ядерная технология – "исключительно чувствительная сфера". И в ней страна-агрессор больше не может считаться надежным партнером.

В то же время он заметил, что понадобится переходный период по поводу вопроса, что касается санкций по атомной энергетике России. Как бы там ни было, по его словам, важно сделать первый шаг и "не бояться решительных действий в этой сфере".

К слову, в начале апреля Хабек был с визитом в Киеве. После своего возвращения он призвал наложить санкции на государства, которые все еще получают уран у России.