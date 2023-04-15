Німеччина зупиняє роботу останніх АЕС: закликає накласти санкції проти атомної енергетики Росії

Німеччина відключить свої три останні атомні електростанції. Вона не лише зосередиться на "зеленій" енергетиці, а й хоче накласти санкції на російську атомну енергетику.

За наявною інформацією, 15 квітня повинні зупинити роботи три останні ядерні реактори у Німеччині. Водночас перед країною постає новий виклик: куди утилізувати ядерні відходи від виробництва.

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Німеччина готова до "зеленої" енергетики

Своїми думками щодо ядерної енергетики поділилася Мартіна Гремлер, співробітниця зв'язків із громадськістю неурядової організації BUND — Friends of the Earth Germany. Вона нагадала про небезпеку цього виду технологій.

Ми вважаємо, що використання технологій високого ризику, які ми не можемо точно контролювати без тимчасового або навіть остаточного зберігання, дуже і дуже неправильно,

– підкреслила Мартіна Гремлер.

Слід розуміти, що тепер Німеччина більше використовує відновлювальні джерела енергії. Причиною цього стало рішення не покладатися цілком і повністю на атомні електростанції в країні.

Журналісти зазначили, що рішення про зупинку всіх ядерних реакторів до 2022 року ухвалив колишній уряд. Спонукало їх до цього, зокрема, розплавлення ядерних реакторів у Японії у Фукусімі, що сталося у 2011 році. Тож усередині країни висловили побоювання щодо безпеки. Причому сумніви були навіть у тих, хто ще вчора двома руками і ногами підтримував ядерну енергетику.

Вчасно вивести з експлуатації АЕС не вдалося. На це вплинула війна, яку проти України розв'язала Росія. Німці побоювалися дефіциту енергії та зростання вартості енергоносіїв.

Що стосується долі реакторів, то прихильники ядерної енергетики мають ідею. Вони пропонують використовувати їх для того, щоб знизити витрати у промисловості країни. Водночас вони визнають, що всередині Німеччини слід збільшувати використання альтернативних видів відновлювальної енергії.

Член парламенту від Християнсько-демократичного союзу Клаус Вінер зауважив, що це питання не одного дня. За його словами, потрібно буде досить багато часу, щоб збалансувати потреби Німеччини, використовуючи "зелені" рішення замість ядерної енергетики.

Відновлювані джерела енергії відіграватимуть велику роль у Німеччині. Мене турбує те, що це потребуватиме часу. Нам потрібна величезна кількість енергії, враховуючи ту трансформацію, яку ми спостерігаємо. Тож реальне створення потенціалу, якого ми потребуємо, займе роки, на мій погляд, ймовірно, десятиліття,

– підкреслив він.

Водночас слід розуміти, що активісти цю новину підтримали. На їхню думку, це велике досягнення. Але на цьому вони не планують зупинятися. Вони пообіцяли, що продовжать боротьбу з фінансуванням ядерної енергетики на території усієї Європи.

На атомну промисловість можуть накласти санкції

Відповідне бажання озвучив віцеканцлер Німеччини Роберт Хабек. Він зауважив, що німецький уряд запропонував до 11-го пакета санкцій включити атомну промисловість Росії, пише DW.

Ми бачили, що Росія цілеспрямовано використовує залежність у сфері енергетики для тиску. Тому федеральний уряд закликав Єврокомісію ввести санкції щодо цивільного атомного сектора. Це має стати частиною наступного санкційного пакета,

– підкреслив Хабек.

Він вважає, що в багатьох сферах ЄС дуже далеко просунувся. Мовиться, зокрема, й про сектор енергетики. Тож, по суті, залишився хіба атомний сектор.

Хабек додав, що нічим не можна виправдовувати привілейоване ставлення до атомної промисловості Росії. Він підкреслив, що ядерна технологія – "виключно чутлива сфера". І в ній країна-агресорка більше не може вважатися надійним партнером.

Водночас він зауважив, що знадобиться перехідний період у питанні, яке стосується санкцій щодо атомної енергетики Росії. Хай там як, за його словами, важливо зробити перший крок і "не боятися рішучих дій у цій сфері".

До слова, на початку квітня Хабек був з візитом у Києві. Після свого повернення він закликав накладати санкції на ті держави, які все ще отримують уран у Росії.