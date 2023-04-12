Также в списке ограничений оказался Международный инвестиционный банк. Он базируется в Будапеште – столице Венгрии.

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Интересно, что у финансового учреждения 50% российской собственности. Международный инвестиционный банк не находится под наблюдением венгерских властей. В США убеждены, что учреждение обеспечивает интересы России и помогает стране-террористу "усилить свое разведывательное присутствие в Европе".

Кроме того, Международный инвестиционный банк помогает России осуществлять свою злонамеренную деятельность в Центральной Европе и на Западных Балканах.

Правительство России готово выделить дополнительные ресурсы, в частности государственные гарантии и субсидии, чтобы спасти банк от надвигающегося дефолта,

– говорится в сообщении Штатов.

Россия – страна-террорист, которая действует хуже, чем ИГИЛ. Тем временем власти Венгрии продолжают усиливать свои связи с Россией. В частности, Петер Сийярто – глава МИД Венгрии – уже второй раз за время полномасштабного вторжения России в Украину посетил Москву. Визит Сийярто в страну-террорист был связан с обсуждением "энергетических вопросов".