КГГА предоставила главе Киевской городской военной администрации Тимуру Ткаченко всю имеющуюся информацию по пропускам для передвижения в комендантский час в январе 2025 года, а также предложения по цифровизации процессов.

Об этом сообщил руководитель аппарата КГГА Дмитрий Загуменный, информирует 24 Канал.

"Хочу внести ясность относительно информации о пропуске для передвижения во время комендантского часа. Из социальных сетей стало известно, что начальник КГВА недоволен предоставленной ему информацией. Однако по его просьбе КГГА предоставила всю имеющуюся информацию еще в начале 2025 года. Вместе с предложениями, как цифровизировать этот процесс. Как руководитель аппарата я неоднократно лично поднимал перед начальником КГВА вопрос о необходимости цифровизации выдачи пропусков. Однако эти предложения до сих пор остаются без рассмотрения", – отметил Дмитрий Загуменный.

Он напомнил, что ныне действующие пропуска введены в действие 23 сентября 2024 года. Их общий напечатанный тираж – 57 тысяч. До того, с 2022 года, форматы пропусков несколько раз обновляли.

Право на выдачу пропусков для передвижения на время комендантского часа имеют Центральное управление Военной службы правопорядка, КГВА, КОДА, 12-й армейский Корпус Сухопутных войск ВСУ. Общий напечатанный тираж ныне действующих пропусков – 57 тысяч. С какой частью этих пропусков будет "разбираться" КГВА? Может, стоит не только публично говорить о том, что все мешают и неправильно выполняют поручения, но и конструктивно общаться и совместно работать на благо города и страны?

– отметил руководитель аппарата КГГА.

Напомним, журналисты Bihus.info разоблачили в Киеве ночной рынок такси, который работает во время комендантского часа. Руководитель КГВА Тимур Ткаченко признал проблему и заявил, что работает над внедрением процесса цифровизации, которая позволит полностью отменить бумажные пропуска, и ему не хватает только информации от КГГА.