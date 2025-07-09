Сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Киевской МВА Тимур Ткаченко в интервью Укринформу.
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Почему в Киеве не будут внедрять израильскую модель оповещения
В Киеве не будут внедрять израильскую локализованную систему оповещения об угрозе, поскольку военные считают ее нецелесообразной.
На сегодня, по моей информации, военные не считают этот формат технически целесообразным. Из-за плотности городской застройки и специфики угроз – в частности "Шахедов", которые уже фактически действуют как реактивные снаряды, – нет возможности оперативно и точно различать угрозу по районам. Поэтому внедрение локального оповещения пока не рассматривается,
– отметил Ткаченко.
Он также призвал жителей столицы не игнорировать сигналы воздушной тревоги и каждый раз при угрозе направляться в укрытия.
Напомним, что в Хмельницкой области с 7 июля изменился порядок объявления воздушных тревог во время атаки БпЛА. Новая система предусматривает объявление тревог по районным разделением.