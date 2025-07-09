Повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Київської МВА Тимур Ткаченко в інтервʼю Укрінформу.

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Чому у Києві не будуть впроваджувати ізраїльську модель оповіщення

У Києві не впроваджуватимуть ізраїльську локалізовану систему оповіщення про загрозу, оскільки військові вважають її недоцільною.

На сьогодні, за моєю інформацією, військові не вважають цей формат технічно доцільним. Через щільність міської забудови й специфіку загроз – зокрема "Шахедів", які вже фактично діють як реактивні снаряди, – немає змоги оперативно й точно розрізняти загрозу по районах. Тому впровадження локального оповіщення наразі не розглядається,

– зазначив Ткаченко.

Він також закликав мешканців столиці не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та щоразу за загрози прямувати до укриттів.

Нагадаємо, що у Хмельницькій області з 7 липня змінився порядок оголошення повітряних тривог під час атаки БпЛА. Нова система передбачає оголошення тривог за районним поділом.