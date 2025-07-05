Так, очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін повідомив, що з 7 липня після опівночі в Хмельницькій області змінюється порядок оголошення повітряних тривог під час застосування ворогом ударних та розвідувальних безпілотних літальних апаратів, передає 24 Канал.

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Які зміни очікують на Хмельниччину

Чиновник пояснив, що таке рішення ухвалене з метою максимально зменшити негативний вплив тривог на повсякденне життя жителів області, економіку, освіту та охорону здоров'я.

Тож, починаючи з понеділка, сигнал "Повітряна тривога" під час загрози руху ворожих БпЛА буде оголошуватися відповідно до районного адміністративно-територіального поділу області.

Водночас у Хмельницькому районі сигнал тривоги звучатиме постійно при загрозі прольоту ворожих БПЛА. Порядок оголошення тривог під час загрози ракетних ударів залишається без змін.

Обласна військова адміністрація вже забезпечила всі технічні можливості для впровадження цих змін.

До слова, Росія змінила тактику повітряних ударів, збільшуючи кількість засобів ураження на один сектор для створення килимового бомбардування.