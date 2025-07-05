У ніч на п’ятницю, 4 липня, війська Росії здійснили найбільшу атаку по Україні за понад три роки, основною ціллю був Київ. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

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Що кажуть в ISW про російські удари по Україні

Аналітики Інституту вивчення війни опублікували графік, згідно з яким наймасовіші обстріли фіксуються в червні та липні 2025 року. Саме тоді Росія почала застосовувати одночасно понад 400 повітряних цілей для атак на Україну.

Окрім цього, у графіку ISW позначено ключові події переговорного процесу України, Росії та США з моменту вступу президента Сполучених Штатів Дональда Трампа на посаду в січні 2025 року.



Російські обстріли України з початку 2025 року / Графік ISW

В ISW вкотре зазначають, що американські системи ППО Patriot і ракети-перехоплювачі мають вирішальне значення для спроможності України захищати цивільне населення та оборонні об'єкти від ударів російських балістичних ракет.

Нагадаємо, що в ніч проти 4 липня Росія здійснила чергову масовану атаку на Україну. Ворог використав для удару аж 550 засобів повітряного нападу. Більшість ракет і дронів летіли на Київ. За словами речника Повітряних сил Юрія Ігната, це стало новим антирекордом.