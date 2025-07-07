Оголошення щодо цього звучатиме щодня о 9:00 ранку. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на misto.media.

Новини до теми Застосунок "Повітряна тривога" попереджатиме про хімічну та радіаційну небезпеку

Як у застосунку оголошуватимуть хвилину мовчання

За даними видання, щодня о 9:00 ранку у застосунку "Повітряна тривога" звучатиме оголошення: "Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануймо пам'ять тих, хто загинув унаслідок нападу Російської Федерації на Україну!" Після цього вмикатиметься звук клацання годинника.

Зауважимо, що розробники застосунку нещодавно додали цю опцію. Застосунок "Повітряна тривога" не потребує реєстрації та сповіщає про повітряну, хімічну, техногенну або інші види тривог системи цивільної оборони навіть у беззвучному режимі смартфона.

Для того, щоб користувач отримував сповіщення, необхідно встановити застосунок на телефон, надати йому усі необхідні дозволи, обрати область, район, громаду або місто.

До слова, раніше у застосунку з'явилися додаткові сповіщення про наближення ракети чи безпілотника до конкретного регіону та налаштування гучності сповіщення "Підвищена небезпека!". Окрім цього, також додали сповіщення, якщо повідомлення "Підвищена небезпека!" перестають надходити.