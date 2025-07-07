Объявление об этом будет звучать ежедневно в 9:00 утра. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на misto.media.

Новости к теме Приложение "Воздушная тревога" будет предупреждать о химической и радиационной опасности

Как в приложении будут объявлять минуту молчания

По данным издания, ежедневно в 9:00 утра в приложении "Воздушная тревога" будет звучать объявление: "Внимание! Общенациональная минута молчания. Почтим память тех, кто погиб в результате нападения Российской Федерации на Украину!" После этого будет включаться звук щелчка часов.

Заметим, что разработчики приложения недавно добавили эту опцию. Приложение "Воздушная тревога" не требует регистрации и оповещает о воздушной, химической, техногенной или других видах тревог системы гражданской обороны даже в беззвучном режиме смартфона.

Для того, чтобы пользователь получал оповещения, необходимо установить приложение на телефон, предоставить ему все необходимые разрешения, выбрать область, район, общину или город.

К слову, ранее в приложении появились дополнительные уведомления о приближении ракеты или беспилотника к конкретному региону и настройки громкости оповещения "Повышенная опасность!". Кроме этого, также добавили оповещения, если сообщение "Повышенная опасность!" перестают поступать.