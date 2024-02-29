Так, в приложении “Воздушная тревога” появились оповещения о приближении воздушных целей врага. Об этом сообщила компания-разработчик приложения Ajax.

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Что нового в приложении "Воздушная тревога"

В приложении "Воздушная тревога" после обновления появятся дополнительные уведомления о приближении ракеты или беспилотника к конкретному региону.

В компании-разработчике этого приложения отметили, что новая функция появится в обновленной версии приложения 6.0.

Кроме этого, в программе появится настройка громкости оповещения "Повышенная опасность!". В приложение также добавили оповещения, если сообщения "Повышенная опасность!" перестают поступать.

Информацию обо всех видах опасности передают ответственные дежурные Гражданской Защиты в военных областных администрациях Украины. Координацию тревог обеспечивают дежурные ГСЧС.

"Чтобы получать дополнительные оповещения об угрозе, установите приложение "Воздушная тревога" версии 6.0. Если приложение не обновилось автоматически, пожалуйста, обновите его вручную или установите повторно. Обновление уже доступно для пользователей iOS, Android", – говорится в сообщении компании.

Известно, что разработчики выпустили отдельное приложение-виджет "Карта тревог", который можно добавить на главный экран телефона.

Что рассказали в Воздушных силах об обновлении приложения

Представитель Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона прокомментировал обновление приложения "Воздушная тревога".

Специалистами Воздушных сил вместе с разработчиками приложения "Воздушная тревога" удалось разработать безопасный алгоритм, который позволит получать информацию о регионе, где вы находитесь. То есть вы забиваете в приложение свой регион – и у вас появляется дополнительная информация о повышенной тревоге, когда входит в воздушное пространство определенный объект,

– рассказал Юрий Игнат.

По словам представителя приложение будет оповещать, когда ракеты и беспилотники будут входить в воздушное пространство Украины и опасность в том регионе, где находится пользователь.

"Не стоит рассчитывать на приложение, как на панацею. Если звучит сигнал тревоги, следует смотреть и на другие источники информации, например наш канал в Telegram или WhatsApp. На эти оповещения тоже надо смотреть. Потому что, если летит баллистика типа ракет "Кинжал", а это очень быстро – то надо использовать любые источники информации, чтобы уберечь свою жизнь и своих близких", - отметил Игнат.

Минобороны готовит приложение для военных "Армия+": что известно

Министерство обороны Украины анонсировало новое приложение для военнослужащих, которое упростит ведение документации. Его создали в ответ на многочисленные замечания относительно чрезмерного количества бумажной работы.

По словам министра обороны Рустема Умерова, команда разработчиков поставила себе цель достичь максимально возможной цифровизации.

Как пишет издание "Бабель", приложение получит, среди прочего, следующие функции:

Электронное удостоверение защитника, которое упрощает доступ к е-услугам и боевым системам;

Комплексная база знаний, которая является источником достоверной информации о прохождении службы;

Формы обратной связи - для того, чтобы государство могло оперативно реагировать на вызовы, базируясь на реальных данных;

И даже учебные онлайн курсы для саморазвития.

Также новая программа позволит подать рапорт в несколько кликов, оставить отзыв о службе, подать жалобы и идеи.