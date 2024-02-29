Так, у застосунку "Повітряна тривога" з'явилися сповіщення про наближення повітряних цілей ворога. Про це повідомила компанія-розробниця застосунку Ajax.

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Що нового у застосунку "Повітряна тривога"

У застосунку "Повітряна тривога" після оновлення з'являться додаткові сповіщення про наближення ракети чи безпілотника до конкретного регіону.

У компанії-розробниці цього застосунку зазначили, що нова функція з'явиться в оновленій версії застосунку 6.0.

Крім цього, у програмі з'явиться налаштування гучності сповіщення "Підвищена небезпека!". До застосунку також додали сповіщення, якщо повідомлення "Підвищена небезпека!" перестають надходити.

Інформацію про всі види небезпеки передають відповідальні чергові Цивільного Захисту у військових обласних адміністраціях України. Координацію тривог забезпечують чергові ДСНС.

"Щоб отримувати додаткові сповіщення про загрозу, встановіть застосунок "Повітряна тривога" версії 6.0. Якщо застосунок не оновився автоматично, будь ласка, оновіть його вручну або встановіть повторно. Оновлення вже доступне для користувачів iOS, Android", – йдеться в повідомленні компанії .

Відомо, що розробники випустили окремий застосунок-віджет "Мапа тривог", який можна додати на головний екран телефона.

Що розповіли в Повітряних силах про оновлення застосунку

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону прокоментував оновлення застосунку "Повітряна тривога".

Фахівцями Повітряних сил разом з розробниками застосунку "Повітряна тривога" вдалось розробити безпечний алгоритм, який дозволить отримувати інформацію щодо регіону, де ви перебуваєте. Тобто ви забиваєте в додаток свій регіон – і у вас з'являється додаткова інформація щодо підвищеної тривоги, коли входить у повітряний простір певний об'єкт,

– розповів Юрій Ігнат.

За словами речника застосунок сповіщатиме, коли ракети та безпілотники входитимуть у повітряний простір України та небезпеку в тому регіоні, де перебуває користувач.

"Не варто розраховувати на додаток, як на панацею. Якщо звучить сигнал тривоги, слід дивитися і на інші джерела інформацію, наприклад наш канал у Telegram або WhatsApp. На ці сповіщення теж треба дивитися. Тому що, якщо летить балістика типу ракет "Кинджал", а це дуже швидко – то треба використовувати будь-які джерела інформації, щоб вберегти своє життя та своїх близьких", — зауважив Ігнат.

Міноборони готує застосунок для військових "Армія+": що відомо

Міністерство оборони України анонсувало новий застосунок для військовослужбовців, який спростить ведення документації. Його створили у відповідь на численні зауваження щодо надмірної кількості паперової роботи.

За словами міністра оборони Рустема Умєрова, команда розробників поставила собі за мету досягти максимально можливої цифровізації.

Як пише видання "Бабель", застосунок отримає, серед іншого, такі функції:

Електронне посвідчення захисника, яке спрощує доступ до е-послуг та бойових систем;

Комплексна база знань, яка є джерелом достовірної інформації щодо проходження служби;

Форми зворотного звʼязку — для того, щоб держава могла оперативно реагувати на виклики, базуючись на реальних даних;

Та навіть навчальні онлайн курси для саморозвитку.

Також нова програма дозволить подати рапорт у декілька кліків, залишити відгук щодо служби, подати скарги та ідеї.