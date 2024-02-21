Міністр оборони Рустем Умєров на своїй Facebook-сторінці пише, що команда розробників поставила собі за мету досягти максимально можливої цифровізації.

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Часто чую від бійців скарги на надмірну паперову роботу — заповнення паперових журналів, безкінечні рапорти. Наше рішення — оцифрувати максимально все,

— пише Рустем Умєров.

Як пише видання "Бабель", застосунок отримає, серед іншого, такі функції:

Електронне посвідчення захисника, яке спрощує доступ до е-послуг та бойових систем;

Комплексна база знань, яка є джерелом достовірної інформації щодо проходження служби;

Форми зворотного звʼязку — для того, щоб держава могла оперативно реагувати на виклики, базуючись на реальних даних;

Та навіть навчальні онлайн курси для саморозвитку.

Крім того, нова програма дозволить подати рапорт у декілька кліків, залишити відгук щодо служби, подати скарги та ідеї.

Короткий тизер нового застосунка: відео

Запуск планують на літо 2024 року, але точної дати поки немає.