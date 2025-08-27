Бросился в объятия: в сети завирусилось видео теплой встречи главы МИД Люксембурга с Сибигой
- В Одессе состоялась встреча министров иностранных дел Бенилюкса и Украины, где глава МИД Люксембурга тепло поздравил украинского коллегу Андрея Сибигу.
- Видео их встречи стало вирусным в TikTok, вызвав различные комментарии пользователей.
В Одессе состоялась встреча министров иностранных дел стран Бенилюкса –Бельгии, Нидерландов и Люксембурга –и Украины. В сети распространили видео встречи главы МИД Люксембурга с украинским коллегой перед событием 26 августа.
Об этом пишет 24 Канал. Люксембургский политик Ксавье Бетель аж подпрыгнул, когда увидел Андрея Сибигу.
Как поздоровались министры иностранных дел?
В сети вирусится ролик теплой встречи главы МИД Люксембурга Ксавье Бетеля и украинского министра Андрея Сибиги. Получило популярность видео в TikTok.
Встреча Сибиги и Бетеля: смотрите видео
Глава МИД Люксембурга прыгает в объятия к главе МИД Украины. Ничего милее вы уже сегодня не увидите,
– говорится в описании публикации.
Событие прокомментировали пользователи, некоторые отнеслись к этому с юмором. "Все мы люди независимо от должности. Отношения должны быть такими и тогда войны исчезнут", – написал человек.
"Что я в детстве имела в виду под "международными отношениями", – пишут в комментариях.
Что известно о встрече стран Бенилюкса и Украины в Одессе?
Министры иностранных дел обсудили сотрудничество в военной и гуманитарной сферах.
Представитель Бельгии Максим Прево заверил, что в ближайшие месяцы страна передаст Украине несколько истребителей F-16.
Министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Бетель отметил, что страна готова помочь технологически: обеспечить спутниковую связь и специалистов по коммуникациям.
Заместитель министра иностранных дел Нидерландов Хелен Баккер заявила о выделении двух миллионов евро для поддержки протезной клиники.