Об этом пишет 24 Канал. Люксембургский политик Ксавье Бетель аж подпрыгнул, когда увидел Андрея Сибигу.

Как поздоровались министры иностранных дел?

В сети вирусится ролик теплой встречи главы МИД Люксембурга Ксавье Бетеля и украинского министра Андрея Сибиги. Получило популярность видео в TikTok.

Встреча Сибиги и Бетеля: смотрите видео

Глава МИД Люксембурга прыгает в объятия к главе МИД Украины. Ничего милее вы уже сегодня не увидите,

– говорится в описании публикации.

Событие прокомментировали пользователи, некоторые отнеслись к этому с юмором. "Все мы люди независимо от должности. Отношения должны быть такими и тогда войны исчезнут", – написал человек.

"Что я в детстве имела в виду под "международными отношениями", – пишут в комментариях.

Что известно о встрече стран Бенилюкса и Украины в Одессе?