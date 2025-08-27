Про це пише 24 Канал. Люксембурзький політик Ксав'є Бетель аж підстрибнув, коли побачив Андрія Сибігу.

Як привіталися міністри закордонних справ?

У мережі віруситься ролик теплої зустрічі глави МЗС Люксембургу Ксав'є Бетеля та українського міністра Андрія Сибіги. Здобуло популярність відео в TikTok.

Зустріч Сибіги та Бетеля: дивіться відео

Глава МЗС Люксембургу стрибає в обійми до очільника МЗС України. Нічого милішого ви вже сьогодні не побачите,

– йдеться в описі публікації.

Подію прокоментували користувачі, деякі поставилися до цього з гумором. "Всі ми люди незалежно від посади. Відносини повинні бути такими й тоді війни зникнуть", – написала людина.

"Що я у дитинстві мала на увазі під "міжнародними відносинами", – пишуть у коментарях.

Що відомо про зустріч країн Бенілюксу та України в Одесі?