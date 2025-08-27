Про це пише 24 Канал. Люксембурзький політик Ксав'є Бетель аж підстрибнув, коли побачив Андрія Сибігу.
Як привіталися міністри закордонних справ?
У мережі віруситься ролик теплої зустрічі глави МЗС Люксембургу Ксав'є Бетеля та українського міністра Андрія Сибіги. Здобуло популярність відео в TikTok.
Зустріч Сибіги та Бетеля: дивіться відео
Глава МЗС Люксембургу стрибає в обійми до очільника МЗС України. Нічого милішого ви вже сьогодні не побачите,
– йдеться в описі публікації.
Подію прокоментували користувачі, деякі поставилися до цього з гумором. "Всі ми люди незалежно від посади. Відносини повинні бути такими й тоді війни зникнуть", – написала людина.
"Що я у дитинстві мала на увазі під "міжнародними відносинами", – пишуть у коментарях.
Що відомо про зустріч країн Бенілюксу та України в Одесі?
Міністри закордонних справ обговорили співпрацю у військовій та гуманітарній сферах.
Представник Бельгії Максим Прево запевнив, що у найближчі місяці країна передасть Україні кілька винищувачів F-16.
Міністр закордонних справ Люксембургу Ксав'є Бетель зазначив, що країна готова допомогти технологічно: забезпечити супутниковий зв’язок і фахівців із комунікацій.
Заступниця міністра закордонних справ Нідерландів Хелен Баккер заявила про виділення двох мільйонів євро для підтримки протезної клініки.