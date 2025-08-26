Таку заяву у середу, 26 серпня, зробив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга за підсумками зустрічі з колегами з країн Бенілюксу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Укрінформ".

Дивіться також Захист від нового вторгнення: союзники шукають альтернативу вступу України в НАТО

Яка умова України щодо гарантій?

Український міністр наголосив, що у питанні гарантій безпеки для Києва важливо домогтися швидких результатів. Для цього створили переговорні команди ще після нещодавніх зустрічей у Вашингтоні.

За його словами, найважливішим і найфундаментальнішим є військовий елемент гарантій, його обговорюють на рівні радників із нацбезпеки. Вже відбулося кілька зустрічей з напрацювання гарантій безпеки.

Важливо, щоб ті гарантії безпеки, про які ми з вами говоримо, несли юридично зобов'язуючий характер. Це принципово, це ґрунтовно. Для нас це те, що буде фактично тим внеском у майбутню стабільну архітектуру безпеки, і не тільки в Європі, тому що безпека і Європи, і Індо-Тихоокеанського регіону взаємопов'язана,

– наголосив Андрій Сибіга.

Раніше Андрій Сибіга після участі у важливій міжнародній розмові підтвердив готовність України до переговорів щодо гарантій безпеки та миру у будь-якому регіоні. Наголосив на конкретних механізмах.

Які результати зустрічі з представниками країн Бенілюксу?