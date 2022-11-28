Американский словарь определил главное слово 2022 года: приобрело новое значение

В американском словаре Merriam Webster выбрали главное слово в 2022 году. Это – "газлайтинг", что означает определенный вид психологического манипулирования.

"Газлайтинг" – это манипулирование человеком в течение длительного времени, заставляющее "жертву" сомневаться в своей адекватности и достоверности своих мыслей и восприятия реальности.

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Под влиянием "газлайтинга" человек путается, теряет уверенность и самооценку. Она практически не понимает, какие эмоции испытывает. Это слово произошло от названия пьесы 1938 года. В сюжете мужчина пытается заставить свою жену поверить в то, что она сходит с ума.

"Газлайтинг" приобрел новое значение

Впрочем, составители словаря отмечают, что за последние годы слово "газлайтинг" приобрело более простое и широкое значение. Это действие или практика грубого введения кого-то в заблуждение, в частности для собственной выгоды. Следовательно, это слово можно сочетать с терминами, связанными с современными формами обмана и манипуляций. Например, фейковые новости, deepfake и искусственный интеллект.

Составители добавляют, что в эпоху дезинформации – "фейковых" новостей, теорий заговора, троллей в Твиттере и deepfake – "газлайтинг" стал словом для нашего времени".

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