Американський словник визначив головне слово 2022 року: набуло нового значення

В американському словнику Merriam Webster обрали головне слово 2022 року. Це – "газлайтінг", що означає певний вид психологічного маніпулювання.

"Газлайтинг" – це маніпулювання людиною протягом тривалого часу, яке змушує "жертву" сумніватися у своїй адекватності та достовірності своїх думок та сприйняття реальності.

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Під впливом "газлайтингу" людина плутається, втрачає впевненість та самооцінку. Вона буквально не розуміє, які емоції відчуває. Це слово походить від назви п'єси 1938 року. У сюжеті чоловік намагається змусити свою дружину повірити у те, що вона божеволіє.

"Газлайтинг набув нового значення

Втім, укладачі словника зауважують, що за останні слово "газлайтинг" набуло простішого та ширшого значення. Це – дія або практика грубого введення когось в оману, зокрема для власної вигоди. Відтак це слово можна поєднати з термінами, пов’язаними з сучасними формами обману та маніпуляцій. Наприклад, фейкові новини, deepfake і штучний інтелект.

Укладачі додають, що в епоху дезінформації – "фейкових" новин, теорій змови, тролів у Твітері та deepfake – "газлайтінг" став словом для нашого часу".

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