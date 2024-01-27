Преступление нацистов, унесшее жизни миллионов: что нужно знать о трагедии Холокоста

В Украине 27 января чтят память жертв геноцида еврейского народа – Холокоста. Эта трагедия унесла жизни более миллиона евреев.

Власти нацистской Германии развернули целую кампанию по уничтожению еврейского народа. Все, что нужно знать о Холокосте, который устроили нацисты – в тексте 24 Канала.

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Что такое Холокост

Инициативу по поводу ежегодного чествования памяти жертв Холокоста ввела Генеральная Ассамблея ООН 19 лет назад – в 2005 году. Среди шести инициаторов – Украина.

Из-за действий нацистов тогда погибло от 1,5 до 2,2 миллиона человек. Под уничтожение попала треть всех евреев в мире и ряд других национальностей.

Для почтения памяти выбрали именно 27 января, потому что в этот день в 1945 году войска 1-го Украинского фронта освободили крупнейший нацистский лагерь "Освенцим" ("Аушвиц-Биркенау") на территории Польши. Только там приспешники Адольфа Гитлера убили около 1 000 000 евреев, 70 000 поляков, 25 000 ромов, около 15 000 военнопленных.

Трагедия Бабьего Яра

Крупнейшим местом массового убийства в Украине был Бабий Яр в Киеве. Там нацисты расстреляли более 30 тысяч человек. В общей сложности с 1941 по 1943 год в этом месте убили 100 тысяч человек. Среди жертв – подпольщики ОУН, коммунисты, евреи, ромы и узники Сырецкого концлагеря.

В 2007 году на месте трагедии открыли Национальный историко – мемориальный заповедник "Бабий Яр".

Наказали ли виновных

Уцелевшие высокопоставленные чиновники Третьего рейха предстали перед судом в Нюрнберге.

Среди них были Герман Геринг – вице-канцлер Гитлера и один из известнейших нацистских лидеров; министр иностранных дел Йоахим фон Риббентроп; Ганс Франк, генерал-губернатор оккупированной нацистами Польши; нацистский идеолог Альфред Розенберг; Эрнст Кальтенбруннер, старший офицер СС и глава Главного управления безопасности Рейха.

Судебные процессы над теми, кто был причастен к геноциду, продолжались годами. В частности, говорится про Адольфа Эйхмана (Иерусалим, 1961 год); процесс Освенцима (Франкфурт, Германия, 1953 – 1965 г.); испытание Клауса Барби (Лион, Франция, 1987 г.), Поля Тувье (Версаль, Франция, 1994 г.) и Мориса Папона (Бордо, Франция, 1998 г.).

Малоизвестные факты о Холокосте

На государственном уровне в Украине 27 января стало днем памяти жертв Холокоста только в 2012 году.

Слово "Холокост" с древнегреческого – это "всесожжение". Холокост также иногда называют "Шоа" ("катастрофа" на иврите).

До Холокоста в мире было 16,5 миллиона человек еврейского происхождения (на 1939 год). Сейчас их количество, как считает демограф Серджио Делла Пергола, около 15,7 миллиона. Они до сих пор не достигли того показателя, который был перед Второй мировой.

Существуют сведения о более чем 42 500 нацистских гетто и лагерях по всей Европе в течение 1933 – 1945 годов.

Нацисты идентифицировали евреев по записям переписи населения, налоговым декларациям, спискам членов синагог, приходским записям и т.д.

Нацисты верили, что они будут у власти 1000 лет. На самом деле, они контролировали Германию относительно недолго – 12 лет.

Гитлер хотел собрать более тысячи еврейских артефактов и выставить их в своем "Музее вымершей расы".

Концлагеря в оккупированной Польше начали строить в конце 1941 года. Там появилось пять лагерей смерти: "Треблинка", "Собибор", "Белжец", "Освенцим" и "Майданек".

В ряде европейских стран, в частности, Германии, Франции и Австрии, приняли законы, устанавливающих уголовную ответственность за отрицание Холокоста и за пропаганду нацистской идеологии.

Зеленский почтил память жертв Холокоста

Сегодня мир чтит память миллионов жертв Холокоста. Преступление нацистов, которому никогда не будет забвения. Рукотворной катастрофы, унесшей жизни миллионов невинных людей. Шесть миллионов евреев были убиты...

Каждое новое поколение должно знать правду о Холокосте. Это очень важно для того, чтобы человеческая жизнь оставалась самой высокой ценностью для всех народов мира,

– подчеркнул президент.

Он также подчеркнул, что важно помнить о подвиге тех, кто еще не знал, проиграет ли зло, но при всем том хранил в собственной душе добро и спасал жизнь других.

По его словам, к сожалению, мы не знаем всех историй спасения, многие имена Праведников и спасителей остались неизвестными, но все известные имена нужно сохранить.

Помнить и исследовать историю

В Министерстве иностранных дел Украины также не обошли вниманием память жертв Холокоста. Там отметили, что для Украины этот день полон особого трагизма, поскольку не менее полутора миллионов человек – четвертая часть всех замученных нацистами евреев Европы – были уничтожены именно на украинской земле.

Наши народы объединяет боль трагедий Голодомора и Холокоста. Мы должны помнить и основательно исследовать трагические страницы нашей общей истории, защищать историческую правду и справедливость,

– говорится в сообщении.

В МИД также отметили, что полномасштабное вторжение России в Украину вернуло самые ужасные зверства войны на Европейский континент. В ведомстве вспомнили, что 1 марта 2022 года россияне одной из ракет попали в Бабий Яр. Кроме этого, в результате вторжения России потерпели разрушения и другие памятные знаки и мемориалы погибшим евреям, а также еврейские кладбища по всей Украине.