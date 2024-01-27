Злочин нацистів, який забрав життя мільйонів: що потрібно знати про трагедію Голокосту

В Україні 27 січня вшановують пам'ять жертв геноциду єврейського народу – Голокосту. Ця трагедія забрала життя понад мільйона євреїв.

Влада нацистської Німеччини розгорнула цілу кампанію зі знищення єврейського народу. Усе, що потрібно знати про Голокост, який влаштували нацисти – у тексті 24 Каналу.

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Що таке Голокост

Ініціативу щодо щорічного вшанування пам'яті жертв Голокосту запровадила Генеральна Асамблея ООН 19 років тому – 2005 року. Серед шести ініціаторів – Україна.

Через дії нацистів тоді загинуло від 1,5 до 2,2 мільйона людей. Під знищення потрапила третина усіх євреїв у світі та представників низки інших національностей.

Для вшанування пам'яті обрали саме 27 січня, тому що цього дня 1945 року війська 1-го Українського фронту звільнили найбільший нацистський табір "Освенцим" ("Аушвіц-Біркенау") на території Польщі. Тільки там поплічники Адольфа Гітлера вбили близько 1 000 000 євреїв, 70 000 поляків, 25 000 ромів, близько 15 000 військовополонених.

Трагедія Бабиного Яру

Найбільшим місцем масового вбивства в Україні був Бабин Яр у Києві. Там нацисти розстріляли понад 30 тисяч людей. Загалом з 1941 по 1943 рік у цьому місці вбили 100 тисяч людей. Серед жертв – підпільники ОУН, комуністи, євреї, роми та в'язні Сирецького концтабору.

У 2007 році на місці трагедії відкрили Національний історико-меморіальний заповідник "Бабин Яр".

Чи покарали винних

Вцілілі високопосадові чиновники Третього рейху постали перед судом в Нюрнберзі.

Серед них були Герман Герінг – віцеканцлер Гітлера та один з найвідоміших нацистських лідерів; міністр закордонних справ Йоахім фон Ріббентроп; Ганс Франк, генерал-губернатор окупованої нацистами Польщі; нацистський ідеолог Альфред Розенберг; Ернст Кальтенбруннер, старший офіцер СС і глава Головного управління безпеки Рейху.

Судові процеси над тими, хто був причетним до геноциду, тривали роками. Зокрема, мовиться про Адольфа Ейхмана (Єрусалим, 1961 рік); процес Освенцима (Франкфурт, Німеччина, 1953 – 1965 роки); випробування Клауса Барбі (Ліон, Франція, 1987 рік), Поля Тувье (Версаль, Франція, 1994 рік) і Моріса Папона (Бордо, Франція, 1998 рік).

Маловідомі факти про Голокост

На державному рівні в Україні 27 січня стало днем вшанування пам'яті жертв Голокосту тільки у 2012 році.

Слово "Голокост" із давньогрецької – "всеспалення". Голокост також іноді називають "Шоа" ("катастрофа" на івриті).

До Голокосту у світі було 16,5 мільйона осіб єврейського походження (на 1939 рік). Зараз їхня кількість, як вважає демограф Серджіо Делла Пергола, близько 15,7 мільйона. Вони досі не досягли того показника, який був перед Другою світовою.

Існують відомості про понад 42 500 нацистських гетто та таборів по всій Європі протягом 1933 – 1945 років.

Нацисти ідентифікували євреїв за записами перепису населення, податковими деклараціями, списками членів синагог, парафіяльними записами та ін.

Нацисти вірили, що вони будуть при владі 1000 років. Насправді вони контролювали Німеччину відносно недовго – 12 років.

Гітлер хотів зібрати понад тисячу єврейських артефактів і виставити їх у своєму "Музеї вимерлої раси".

Концтабори в окупованій Польщі почали будувати наприкінці 1941 року. Там з'явилося п'ять таборів смерті: "Треблінка", "Собібор", "Белжець", "Освенцим" і "Майданек".

У низці європейських країн, зокрема Німеччині, Франції й Австрії, ухвалили закони, які встановлюють кримінальну відповідальність за заперечення Голокосту і за пропаганду нацистської ідеології.

Зеленський вшанував пам'ять жертв Голокосту

Сьогодні світ вшановує пам’ять мільйонів жертв Голокосту. Злочину нацистів, якому ніколи не буде забуття. Рукотворної катастрофи, яка забрала життя мільйонів невинних людей. Шість мільйонів євреїв були вбиті...

Кожне нове покоління має знати правду про Голокост. Це дуже важливо для того, щоб людське життя залишалося найвищою цінністю для всіх народів світу,

– наголосив президент.

Він також наголосив, що важливо пам’ятати про подвиг тих, хто ще не знав, чи зло програє, але попри все беріг у своїй душі добро й рятував життя інших.

За його словами, на жаль, ми не знаємо всіх історій порятунку, багато імен Праведників та рятівників залишилися невідомими, але всі відомі імена потрібно зберегти.

Пам'ятати та досліджувати історію

У Міністерстві закордонних справ України також не залишили без уваги вшанування пам'яті жертв Голокосту. Там наголосили, що для України цей день сповнений особливого трагізму, оскільки щонайменше півтора мільйона людей – четверта частина усіх закатованих нацистами євреїв Європи – були знищені саме на українській землі.

Наші народи об’єднує біль трагедій Голодомору і Голокосту. Ми маємо памʼятати і ґрунтовно досліджувати трагічні сторінки нашої спільної історії, захищати історичну правду і справедливість,

– мовиться в повідомленні.

У МЗС також наголосили, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну повернуло найжахливіші звірства війни на Європейський континент. У відомстві пригадали, що 1 березня 2022 року росіяни однією із ракет поцілили у Бабин Яр. Крім цього, внаслідок вторгнення Росії зазнали руйнувань й інші пам’ятні знаки і меморіали загиблим євреям, а також єврейські цвинтарі по всій Україні.