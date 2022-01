Готовы принять серьезные меры, – Блинкен провел разговор с главой МИД Канады

Энтони Блинкен провел разговор с главой МИД Канады Мелани Жоли. Темой стало наращивание российских военных сил вблизи границ Украины.

Госсекретарь США Энтони Блинкен охарактеризовал разговор как важный. Он подчеркнул, что Штаты – преданы дипломатии.

Заметьте Слова надо доказать действиями: Блинкен предложил Лаврову отвести войска от границы с Украиной

Мы по-прежнему привержены дипломатии, но готовы в координации с союзниками НАТО и партнерами принять серьезные меры, учитывая дальнейшую российскую агрессию,

– заявил Блинкен.

Канада решила оказать помощь

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Канада одобрила решение предоставить Украине финансовую помощь. Речь идет о 120 миллионах долларов.

Жоли на брифинге с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой проинформировала о предоставлении Украине вооружения. По словам политика, говорится о военное оборудование.

По словам Кулебы, его разговор с Жоли подтвердил, что страны:

выступают единым дипломатическим фронтом;

вместе мобилизуют международную поддержку Украины в сложной ситуации.

Испания и Канада отправили корабли в Черное море: смотрите видео

Штаты одобрили военную помощь Украине на 200 миллионов долларов. В то же время об этом официально не сообщали.

Публикация Блинкена:

Important discussion with Canadian Foreign Minister

@melaniejoly

about Russia’s unprovoked military buildup on Ukraine’s borders. We remain committed to diplomacy but are ready, in coordination with

@NATO

Allies and partners, to impose severe costs for further Russian aggression.