Готові вжити серйозних заходів, – Блінкен провів розмову з главою МЗС Канади

Ентоні Блінкен провів розмову із главою МЗС Канади Мелані Жолі. Темою стало нарощування російських військових сил поблизу кордонів України.

Держсекретар США Ентоні Блінкен схарактеризував розмову як важливу. Він наголосив, що Штати – віддані дипломатії.

Ми, як і раніше, віддані дипломатії, але готові в координації з союзниками НАТО та партнерами вжити серйозних заходів з огляду на подальшу російську агресію,

– заявив Блінкен.

Канада вирішила надати допомогу

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Канада схвалила рішення надати Україні фінансову допомогу. Мовиться про 120 мільйонів доларів.

Жолі на брифінгу з главою МЗС України Дмитром Кулебою поінформувала про надання Україні озброєння. За словами політикині, мовиться про військове обладнання.

За словами Кулеби, його розмова з Жолі підтвердила, що країни:

виступають єдиним дипломатичним фронтом;

разом мобілізують міжнародну підтримку України у складній ситуації.

Штати погодили військову допомогу Україні на 200 мільйонів доларів. Водночас про це офіційно не повідомляли.

Допис Блінкена:

Important discussion with Canadian Foreign Minister

@melaniejoly

about Russia’s unprovoked military buildup on Ukraine’s borders. We remain committed to diplomacy but are ready, in coordination with

@NATO

Allies and partners, to impose severe costs for further Russian aggression.