Покоя нет: на границе Таджикистана и Кыргызстана дрались, бросали камнями и стреляли

Между пограничниками Кыргызстана и Таджикистана 24 июля произошла престрелка. Конфликт начался после того, как местные жители – таджики без разрешения начали расчищать территорию на киргизской стороне.

О деталях инцидента рассказали в Пограничной службе Госкомитета нацбезопасности Кыргызстана. Жители приграничного района Таджикистана якобы расчищали местность, которая уже на территории Кыргызстана.

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В конфликте принимали участие пограничники, власти и местные жители

Это они делали без согласования с киргизскими пограничниками. В конфликт вступили представители местной власти, жители и пограничники с обеих сторон.

Киргизы требовали прекратить работы, таджики не слушали. Словесная перепалка переросла в драку и забрасывание камнями друг друга. Первыми начали стрелять таджикские пограничники. Киргизы отстреливались в ответ. Раненых нет.

Общая граница Кыргызстана с Таджикистаном составляет 972 километра, из них согласовано – 519 километров, не согласованы – 375.

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Предыдущий раз на границе стреляли в начале июля

Отметим, что похожая ситуация на границе произошла недавно. 8 июля перестрелка произошла между военными Кыргызстана и Таджикистана, были погибшие и раненые. Огонь открыли после того, как киргизские военные попытались перевести через границу 9 лошадей.