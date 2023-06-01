Какой будет гражданская война в России: интервью с Михаилом Подоляком

Вскоре Россию ждет настоящая "смута". Под давлением Пригожина с одной стороны и партизан с другой в России начнется гражданская война, которая закончится развалом на отдельные государства.

Эти и другие интересные темы вместе с нашей Екатериной Соляр обсуждал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Публикуем первую часть интервью 24 Каналу.

Достойно внимания На спасение есть считанные минуты: что известно об "Искандерах", которыми Россия атакует Киев

Коварный обстрел в День защиты детей

Вот у меня в голове даже не укладывается эта история, когда 1 июня День защиты детей, и в этот момент они стреляют по нам баллистикой, стреляют по нам "Искандерами", а их дети в этот день будут рисовать рисунки на асфальте мелом и писать "миру мир". Если им разрешат, конечно.

Во-первых, не разрешат, безусловно, потому что это "фейки против армии". И вообще слово "мир" у них под запретом. Это же Орвелл полный. Честно говоря, не понимаю, после 15 месяцев мы удивляемся что такое Россия? Они показывают свое истинное лицо.

Они такие. Они такимы были. Они маскировались долгое время, они всегда использовали пропаганду, чтобы замаскировать свое ненавистное искреннее отношение ко всем вокруг. И прежде всего, к нам.

Безусловно, вот что они делают… Они используют еще некоторое время, которое у них осталось до… мне понравилась эта фраза "последнее лето", только я бы добавил "путинского режима".

Но они используют это оставшееся им время последнего лета для того, чтобы убить как можно больше простых людей, которых они ненавидят.

То есть они уже не маскируют ничего, они откровенно говорят в своих пропагандистских нарративах, вы видите на площадках, они говорят: "Давайте убивать, беспощадно убивать украинцев, сколько можем и тому подобное".

И они это делают. Непосредственно. То есть я хочу, чтобы мы это себе зафиксировали – Россия в таком виде – это абсолютное зло. Говорится не просто государство российское, а именно российское сообщество. Оно искренне демонстрирует, каким является внутри.

И потому мы совершенно не можем ожидать от них нормального поведения. Такого, которое присуще современному миру. Нет, мы должны победить в войне для того, чтобы они были в страхе на много лет вперед. И когда они будут видеть слово "Украина", чтобы они были уже в мокрых, извиняюсь, штанишках сидели и т.д.

Это только единственный будет сдерживающий фактор для них. Они должны бояться, что будут безжалостно наказаны. Это мы имеем. И поэтому для меня, например, лично не существует никаких других способов дойти до конца этой войны, кроме проигрыша России, фиксация юридически этого проигрыша, достаточно жесткая.

И после того долгое время наработаем разные программы и будем тратить на то, чтобы они прошли через покаяние с юридической, опять же, составляющей. Иначе ничего не будет.

Не надо ожидать, что они будут вести себя как-то по-другому. И, безусловно, 1 июня окончательно зафиксировало, что никакого отношения к современной цивилизации Россия точно не имеет. Это все фикция.

Все эти: "Мы там 1 июня, День защиты детей празднуем". Нет, всего этого нет. Они отмечают не День защиты детей, а "день убийства детей". Это официальный праздник, я говорю прямо, официальный праздник России – "день убийства детей" 1 июня.

Интервью с Михаилом Подоляком: смотрите видео

Россияне хотят бомбить Россию

Вы говорите: "Неужели кого-то до сих пор удивляет, что такое Россия". Я думаю, это теперь удивляет и живущих в России. После слов, что "надо бомбить Шмякино, Шемекино, Шебекино". Они даже собственных названий не знают. Но, говорят, авиация разберется. Говорят: "Нужно бить точечно, бомбить, а там уже будет видно".

А там даже хуже. Там официально есть такой субъект Гурулев, очень интересная особь. У него такое выразительное лицо, чтобы понять, что такое российская армия на самом деле. Но он в эфире сказал, что "давайте бомбить Белгород, потому что там непонятно, кто бегает, непонятно, что там происходит".

Я об этом говорил. Помните, после первого захода РДК и легиона в Белгородскую область я сказал, что четко зафиксирована одна из особенностей для граждан России. Она должна быть уже понятной, что Россия будет воевать на своей территории против своих населенных пунктов так же, как против Украины.

То есть тотально уничтожать населенные пункты. То есть Белгород, в принципе, можем с вами понять, что это уже город, которого не существует. Как Бахмута нет, как Мариуполя практически нет, так уже нет Брянска, Белгорода.

Просто они еще существуют де-факто, но практически уже в ближайшее время Россия будет их уничтожать так же, как уничтожает украинские города. Почему? Потому что это и есть концепция войны современной России – это концепция тотального уничтожения.

Они не пришли кого-то там освобождать, они не пришли даже захватывать территорию и делать ее гораздо более перспективной. Вошли они в 2014 году в Крым. И что там изменилось? Они просто инвестировали гораздо больше денег в военную инфраструктуру.

Но это немного странно, ведь нет Крымского моста – и защиты для Крыма не существует. То есть Крым – это достаточно просто все будет происходить. Но, например, вошли они в Донецкую, Луганскую области. Вы посмотрите, что это, это не города, это какие-то просто криминальные, абсолютно заброшенные территории. Это и есть сущность России.

И потому им совершенно без разницы – что бомбить, как бомбить. Вот будет какое-то количество снарядов – они его используют. Против кого – против Бахмута? Давайте. Против Белгорода? Давайте. Воронеж? Давайте. Шемякино, Шебекино, Шмякино? Давайте. И это нормально.

Вот пусть они будут свою страну уничтожать. А они это будут делать. Почему? Потому что постепенно война переходит на территорию России.

Мы видим другой уровень войны на территории России. Они панически наблюдают за тем, как постепенно сбегают с приграничных территорий, как не понимают, что делать даже в центральном федеральном округе – Московской области и Москве.

И это будет только ускоряться, увеличиваться, масштабироваться и т.д. И они, наконец, получат феноменальную финализацию войны, когда будут друг друга убивать, уничтожать и т.д. А мы с вами будем сидеть за границей, за пределами границы 1991 года, и давать определенные советы – как им нужно лучше идти в бомбоубежище.

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Если уж за Гурулева заговорили, то его цитата: "Надо точечно долбить по Шебекино, чтобы разобраться с противником". По Шебекино с противником.

"Потому что к полноценному наступлению Россия не готова". К полноценному наступлению Россия не готова за полтора года войны. "А еще лучше, присоединить Харьков, тогда у России не будет никаких проблем с "прилетами".

Я чувствую, что скоро и Шебекино, и Белгородщина попросится присоединиться к Харьковщине, потому что так у них будет шанс хоть как-то выжить.

Я немного по-другому на все смотрю. Не хочу, чтобы мы информационно, как было в 2014 году… Вот помните, у нас была такая концепция – реинтеграция территорий.

То есть мы должны показать в Украине, почему здесь лучше и почему эти остатки Донецкой, Луганской области, которые были захвачены Россией, должны вернуться. Они ведь должны посмотреть: "Смотрите, в Украине гораздо лучше жить, давайте вернемся".

Это какая-то извращенная философия вообще. Нет никакой реинтеграции. Есть достаточно жесткий план, должен быть. Мы должны силой освободить свои территории. И нет смысла обращать внимание на то, что кто-то там говорит: "А я хочу жить в России или я хочу жить с другой идеологией или с другой государственной инфраструктурой и тому подобное". Нет смысла.

Для нашей безопасности, первое, нужно что сделать – освободить абсолютно в полном виде, освободить все территории украинские. Вместе с Крымом, Донбассом. Иначе – никакого мира нет. Не нужно просто иметь иллюзии.

Вторая составляющая – Россия должна обеспечить, это юридическая фиксация итога войны как такового, буферную зону в Белгородской, Брянской, Курской областях на расстояние 100, а лучше 120 километров. Может быть, больше.

Почему? Там не должно быть вообще никакой милитаризации. Там не должно быть ни бронетехники, никаких полигонов и т.д. Это нужно сделать. И пусть себе в том Белгороде живут, как хотят. Они всегда будут жить в нищете, потому что это Россия. Они всегда будут врать.

Но, вот когда вы говорите о Харькове: "Мы здесь присоединим Харьков" – просто надо фиксировать эти фамилии. Мы потом спросим, что он хочет присоединить. Этот Гладков – губернатор Белгорода, этот Гурулев, мы спросим.

Они же думают как… Война закончится, как в 2014 году, и они будут продолжать сидеть там в парламенте и надуваться. Да нет, ничего подобного. Если Россия проиграет:

Они либо исчезнут. Потому что будут гражданские бунты в России. И все эти бродяги будут наказаны своими же. И Гладков, если успеет убежать, то убежит, а если нет – будет наказан;

Или мы их достанем. За всю эту пропаганду ненависти есть абсолютно четкое уголовное правонарушение. Будет сидеть пожизненно этот Гурулев. Пусть они к этому привыкают.

Все эти бравады, мол, будем атаковать Варшаву – да ничего они не будут атаковать. Они будут постепенно умирать. Имею в виду как государственные институты. Они будут постепенно терять контроль над территориями. На этих территориях, не украинцы, а граждане России, будут постепенно увеличивать свой агрессивный потенциал.

Почему так? Это иллюзия, что в России может быть мирная революция. Нет, в России может быть только бунт. И, знаете, есть огромное количество людей, не оппозиция, которые будут готовы взять оружие в руки, прийти к этому Гладкову и сказать: "Смотри, а давай мы твой дом перераспределим. Ты же 10 миллиардов взял на линию защиты. Так давай мы сейчас найдем эти 10 миллиардов". И пусть тогда будет рассказывать, какой Харьков куда он присоединит.

Знаете, сначала они говорят, что "давайте пойдем бомбить или захватывать" Варшаву или Берлин, а потом почему-то "зубы дракона" ставят на границе с Польшей, Литвой и Украиной. Говорят: "Как-то они к нам очень агрессивно настроены, нам это не нравится".

Мы очень агрессивно настроены? Да мы вообще очень миролюбивые люди. Мы ведь не нападали, не провоцировали. У Украины была своя жизнь. Мы открыли себе границы, жили в Европе, делали карьеры. Нас с вами точно не волновало, что там в Иркутске или в Томске.

Для нас России не существовало. Хотя, существовала для определенных бизнесов, очень хитро работавших с точки зрения коррупции на внутреннем рынке. Потому что если в России занимаются бизнесом, это не конкуренция, а коррупция.

А к тому, что Россия ставит "зубы дракона". Да они могут ставить все, что угодно. Эти все рейды беспилотные, которые используют граждане России, рейды непосредственно на территории Белгородской области показывают нам три ключевые вещи:

Нет никакой защиты внутреннего места. Никто не контролирует внутреннее пространство и безопасности там не будет. Если граждане России поймут это, то они поймут, что идут в крайне опасный, смутный период своей истории. Потому что никто не будет их защищать.

Нет никакой силовой вертикали, которая может противодействовать мотивированным вооруженным людям с альтернативной точкой зрения. Что может делать силовая вертикаль в России? Бить беззащитных детей, выходящих на единичный пикет с плакатом "миру мир".

Нет на внутреннем пространстве дополнительных ресурсов, потому что все сконцентрировано в Украине. Поэтому у нас сложная задача, которую мы обязательно должны выполнить. Это историческая миссия Украины. Мы должны обнулить единственный ключевой миф России – о мощи российской армии. Это должно быть убито на оккупированных территориях. И тогда мир сможет переформулировать свои основные базовые правила поведения.

Партизаны могут дойти до центральной России

Что касается Шебекино – говорят, там началось "освобождение" этой территории от путинского режима. В частности, зафиксирован прилет по одному из зданий, если кадры соответствуют действительности. И уже Российский добровольческий корпус заявил, что здание МВД обстреляли из "Градов", когда все там собрались. Информацию о собрании должностных лиц предоставили местные.

Любопытно, что местные делятся этой информацией. Хотя с другой стороны – почему они не должны делиться ею? Ведь это Русский добровольческий корпус – их войска. Но у меня вопрос о том, откуда у РДК "Грады"? Они их на месте захватили?

Вы прекрасно знаете, Путин в 2014 году сказал, что военторги – это просто. Я так понимаю, Белгородская область – это сеть военторгов, где кто-нибудь, особенно шахтеры и гражданские, могут зайти и купить что угодно. Включая F-16, как я понимаю.

То есть военторги такие в России? Они ведь были в Донецке почему-то. Помните эту мерзкую улыбку у Путина, когда он, хихикая, говорил, что у них там военторги, где шахтеры могут все купить? Ну, сейчас он и увидит, что такое военторги.

В личной жизни люди делают маленькое зло кому-то из-за зависти или другой мотивации. Я всегда объясняю, что это обязательно вернется. В любом виде к вам все это через некоторое время вернется. Потому я и предлагаю людям жить по-доброму, ответственно подходить к тому, что ты делаешь и какие в этом мотивации.

Что касается Путина. Он же говорил: "Это не мы, это "зеленые человечки". Нас там нет". А потом со слезами на глазах говорил, что они "вернули Крым домой", и он лично руководил этой операцией.

Ну все, это же уголовное дело. Массовые убийства, массовые репрессии в Крыму 2014 года, особенно против крымских татар – это еще одно уголовное дело, которое сегодня совершенно точно зафиксировано. Нет разницы либо в МКС, либо в другой юрисдикции. Почему? Потому что мир перестает бояться Путина.

Так же, когда мы говорим о РДК. Где они берут оружие? В военторгах. Ты сам это сказал, мы подтверждаем твои слова. Не только, кстати, они будут в Белгородской области, но и Курской.

Я даже могу сказать, что в Ивановском точно будут, в Костромской области и так далее. Всё это будет в полном объеме. Потому что, опять же, у Путина был только один шанс массово убить людей, как в Буче, и захватить территорию "не существующей" страны. Но он проиграл первый этап. А сейчас все постепенно к нему возвращается.

Поэтому я еще раз хочу подчеркнуть: если в РДК будет не 200 – 300 человек, а 3 – 5 тысяч, они маршем пройдут до центральных областей России. Потому что Россия не защищена абсолютно.

Сегодня они в панике спрашивают, а как это тут дроны летают? Они же приняли постановление на разных уровнях, что дронам запрещено летать. Может, мы наконец объясним россиянам, что они свои запреты и постановления могут вешать на доски в подъездах.

У них все будет идти, как они хотели, чтобы было у нас. Потому что им нравилось, как это происходило в Украине, смеялись, что дроны летают и убивают украинских детей. Ну вот все будет постепенно заходить к ним.

И это будет не Украина. Это будут граждане России. Потому что уровень культуры в России. Только через вооруженное восстание они смогут изменить то устройство, которое у них сегодня есть.

Господин Михаил, я сразу извиняюсь, что вам приходится комментировать то, что происходит не на украинской территории. Но вы же понимаете, что россиянам нужно дать шанс услышать хоть откуда-то правду.

Потому что вряд ли Путин будет это комментировать. Путин не комментировал, что произошло на Крымском мосту. Путин не комментировал, что произошло с крейсером "Москва". Путин не комментирует, что это за хорошие беспилотники, залетевшие на территорию Москвы. Путин не комментирует, что произошло в Белгородской области и что происходит в Шебекино. Так что, простите, хоть кому-то это нужно комментировать.

У нас нет цели донести правду до россиян, потому что они не понимают правду. Это очень сложно, мы на разных языках разговариваем. Имею в виду, даже не функционально разные языки. Просто мы живем в 21 веке, а они, как я люблю говорить, в 16 – 17 веке. В период "большой смуты" – классического исторического периода для России.

Я постоянно говорю: нет смысла считать, что россияне будут что-то понимать, кроме силы. Украина должна эффективно воевать и максимально уничтожать инфраструктуру россиян на оккупированных территориях вместе с максимальным количеством военнослужащих.

Это единственное, что будет шокировать после финала этой войны. Они должны бояться Украины в течение десятилетий. Поэтому наши действия должны быть жесткими на поле боя, в комментариях, в юридическом глобальном пространстве. Кстати, в этом нам помогают партнеры.

Я скажу парадоксальные вещи, но мы все же не наносим удары по России – это делают граждане России. Это партизанские движения, относящиеся не только к РДК. Еще будет много движений, которые постепенно себя проявят, когда будут понимать, что управляемость процессами в России упала.

Руководители разных стран, представители разных западных министерств – Британия, Германия, сегодня Столтенберг – четко говорят, что в рамках международного права Украина может делать абсолютно все, что угодно, для обеспечения своей обороны.

В частности, уничтожать любые объекты, непосредственно угрожающие Украине, но расположенные на территории России. Полгода назад мы бы этого не услышали, потому что все боялись Россию. Наконец-то они начали говорить объективные вещи.

Международное право четко фиксирует: если страна-агрессор немотивированно на тебя напала, ты можешь делать все, что угодно. В частности, уничтожать все, что расположено на территории страны-агрессора. Мы с вами все же цивилизованные, для нас принципиальна стратегическая линия – на уничтожение всего на оккупированных территориях, включая Крым.

Первое . Украина четко уничтожает все российское на оккупированных территориях, включая Крым. Это законно и признано миром, в том числе нейтральными странами.

. Украина четко уничтожает все российское на оккупированных территориях, включая Крым. Это законно и признано миром, в том числе нейтральными странами. Второе . Наши партнеры четко заявляют о том, что в рамках международного права они передают нам оружие, которым мы защищаемся. Но в то же время Украина может делать все, что считает нужным. В частности, уничтожать что-либо на территории России.

. Наши партнеры четко заявляют о том, что в рамках международного права они передают нам оружие, которым мы защищаемся. Но в то же время Украина может делать все, что считает нужным. В частности, уничтожать что-либо на территории России. Третье. Мы, безусловно, все это понимаем, но мы уничтожаем все только на оккупированных территориях. Мы не идем на территорию России, потому что там сегодня постепенно увеличивается количество агрессивно настроенных протестных альтернативных движений. Агрессивных в хорошем смысле этого слова. Они готовы в военторгах брать "Грады" и атаковать МВД Шебекино или Белгородской области.

Новый рейд РДК на Белгородщину: смотрите видео

Результаты гражданской войны в России

Я так понимаю, что вагнеровцы отходят и возвращаются на свои территории. А Пригожин кричит о том, что когда Бахмут сдадут, он придет в центр Москвы и будет разбираться со всеми, кто позволил это сделать.

Когда Пригожин в марте 2022 года пришел на войну, он считал, что это будет достаточно просто. Он думал, что получит дополнительные баллы, заказы, ресурсы от минобороны России или вообще от государства и сможет активно работать дальше на рынке Центральной и Центрально-Восточной Африки.

Это была его иллюзия, но он получил по зубам в Бахмуте. Теперь он переориентирован на внутренний рынок в России, поскольку понимает, что сакральность Путина умерла, ее уже нет.

Это не значит, что завтра будут какие-то внутренние дворцовые перевороты, но у Путина уже нет шансов доминировать в политических элитах России, как это было до войны. Другое дело, что теперь эти элиты должны консолидироваться и придумать, кто будет другим.

Чем быстрее политические элиты России поймут, что Путин не актуален для них, чем скорее они его заменят кем-то более адекватным – тем больше шансов у этой элиты что-то оставить после себя, не исчезнуть в этом историческом промежутке времени.

Пригожин понимает, что сакральности Путина нет, силовых вертикалей практически нет, конкуренции практически нет. Он ориентирован на Z-сообщества – наиболее пассионарные и агрессивные в России, и они его будут поддерживать. Он имеет наиболее боеспособную внутреннюю армию, которая может зачистить любых спецназовцев минобороны, потому что опыта у нее гораздо больше.

У него прямые конфликты с минобороны и другими институтами. В той мере, в какой они будут проигрывать, Пригожин будет наращивать давление на внутренний рынок. И мы получим с вами удивительную классическую гражданскую войну.

С одной стороны – РДК, с другой – неустановленные партизаны в других регионах, с третьей – Пригожин, а может кто-то типа Гиркина присоединиться к определенным движениям и т.д. И мы будем потом смотреть на то, что было в России в 1991 году.

Вы сказали, что придет кто-нибудь более адекватный. А есть ли такой на территории России?

Супервопрос. Надо определенные психиатрические обследования провести, чтобы оценить адекватность людей. Это очень тяжело дистанционно.

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Некоторые эксперты говорят о том, что главное для Украины не повторить ошибку, которую она допустила во время распада СССР. Когда Россия станет распадаться, чтобы мы не пошли им навстречу и не сказали, что сможем перевоспитать.

Нет, это невозможно. Нас волнуют границы 1991 года, потому что некоторых людей нельзя будет интегрировать. Люди, которые действительно хотели, чтобы пришла армия убийц, должны принудительно или добровольно поехать на территорию России и жить там.

Но мы идеологически другие. Мы выйдем на границы 1991 года. Это обязательно для того, чтобы мы жили в стабильном мире. И мы не будем идти дальше, потому что невозможно взять под контроль людей, живущих в идеологии XVI – XVII веков.

Надо очень долго над этим работать, чтобы их убедить, что мир другой, что есть другие ценности. Они никогда не будут нами. Они нас ненавидят, потому что мы смотрим в разные стороны.

Да, в Советском Союзе мы жили в едином юридическом пространстве, но это не значит, что мы с ценностной стороны такие же, как они. Нет. Мы и сегодня демонстрируем совсем другие качества с точки зрения защиты своей территории и даже ведения войны как таковой. Посмотрите на лица наших воюющих ребят и посмотрите на все, что демонстрирует Россия.

У нас сейчас очень важная миссия. Мы обнуляем классические российские лживые мифы: что такое Вторая мировая война, настоящие герои, Советский Союз в целом, "великая" русская культура, российская пропаганда, российская политика и т.д.

Мы все это обнуляем включительно с мифом о "второй армии мира". Это же с количественной точки зрения, потому что с качественной – сравнивать ту или иную армию сегодня невозможно, если нет опыта такой войны, в которой принимает непосредственное участие Украина.

Потому что тогда удивительно, что мы занимаем какое-то 7-9 место, учитывая качество боевых действий, которые демонстрирует Украина против огромной с количественной точки зрения российской армии.

Поэтому туда заходить нет смысла. Наоборот, нужно на время максимально ограничить возможность россиянам выезжать с территории России. Они должны там выяснить, как они хотят дальше жить. Мы не допустим такой ошибки, чтобы пойти им навстречу.

Они изберут себе более адекватного по сравнению с Путиным, потому что там уже предельная норма неадекватности. Но с точки зрения адекватности будет кто-то другой. Безусловно, что это не будет кто-то из ближайшего окружения Путина – Патрушев, Нарышкин, являющиеся одним коллективным Путиным.

После этого они пойдут на какие-то трансформационные процессы, какие-то этнические группы отколются. Начнется парад суверенитетов, как в 1991 году.

Важно, что мы с вами окончательно избавимся от влияния России, Беларусь тоже. Это страна, если забрать из нее россиян, ментально более проевропейская страна. Молдова полностью избавится от влияний.

Страны Средней Азии, которые переориентируются на другую страну. Из Северного Кавказа тоже что-нибудь отпадет. На Дальнем Востоке – Бурятия, Алтайский край. Это нормальный процесс, и его не надо бояться.

Вторую часть интервью с советником главы Офиса Президента Украины Михаилом Подоляком читайте на нашем сайте уже скоро.