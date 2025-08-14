В четверг, 14 августа, состоялся новый обмен пленными. На Родину вернулись 84 украинца, среди которых гражданские и военные.

Что известно об обмене пленными 14 августа?

В четверг, 14 августа, состоялся 67-й обмен пленными.

Возвращаем украинцев домой, в Украину. Новый обмен, 84 человека. Это и военные, и гражданские. Почти всем из них нужна медицинская помощь, значительная реабилитация,

– сообщил президент.

Зеленский рассказал, что среди освобожденных гражданских есть и те, кто удерживался россиянами еще с 2014, 2016 и 2017 годов. Среди освобожденных военных – защитники Мариуполя.

Так, из вражеского плена освобождены 33 военных и 51 гражданского украинца.

Особенность сегодняшнего обмена в том, что удалось освободить гражданских и военных украинцев, которые были задержаны на временно оккупированных территориях еще до полномасштабного вторжения и незаконно осуждены на длительные сроки заключения – от 10 до 18 лет,

– рассказали в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

Там сообщили, что один из освобожденных пробыл в неволе 4013 дней. Оккупанты его поработили в Донецкой области еще в 2014 году.

Также в Украину возвращаются те, кто были схвачены и осуждены россиянами с 2016 по 2021 годы. Среди освобожденных есть 3 женщины из Донецкой и Луганской областей. Одна из них – учительница начальной школы, лишена свободы в 2019 году.

Также среди освобожденных сегодня гражданских украинцев есть 27-летний парень, которого российские войска незаконно лишили свободы в 2016 году в возрасте 18 лет.

Кроме гражданских на родную землю вернулись и защитники из гарнизона Мариуполя, воины ВМС и ГПСУ. Из неволи удалось освободить 10 офицеров.

Также из вражеского плена возвращаются две пары родных братьев, которых россияне удерживали в неволе с марта и апреля 2022 года.

Большинство освобожденных гражданских и военных имеют проблемы со здоровьем и инвалидность. Возраст самого молодого освобожденного – 26 лет, самому старшему исполнилось – 74 года, из которых 7 последних лет (с 2018 года) он находился в российской тюрьме,

– рассказали в КШППВ.

Отмечается, что ОАЭ способствовали организации обмена.