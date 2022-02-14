Греция обвинила военных ВСУ в гибели 2 этнических греков на Донбассе

Министерство иностранных дел Греции заявило, что на Донбассе погибли два этнических грека. В то же время еще двое получили серьезные травмы.

Глава МИД Греции проведет разговор с Кулебой

В Греции отметили, что инцидент произошел в Гранитном. К убийству, мол, причастны 3 украинских военных.

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Конфликт между бойцами и греками возник из-за мелких вопросов. Когда он случился и что его спровоцировало – не сообщают.

Выражаем искренние соболезнования семьям погибших, а также желаем скорейшего выздоровления пострадавшим,

– говорится в сообщении.

Теперь министр иностранных дел Греции Никос Дендиас хочет поговорить по телефону с украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Разговор будет касаться необходимости защиты греков в Украине.

Инцидент мог случиться и с участием боевиков

В штабе Операции Объединенных сил рассказали журналистам 24 канала, что не знают об убийстве с участием военных ВСУ.

Заметим, что через село Гранитное проходит линия разграничения. Потому греки могли погибнуть на оккупированной территории.

Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала

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