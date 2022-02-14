Следствие установило, что так называемый помощник депутата "псевдореспублик" на оккупированных территориях сотрудничал с двумя сотрудниками ФСБ России. Последние находились на должностях "помощника" и "советника" бывшего главаря боевиков Александра Захарченко.

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Украинец в течение 2014 – 2018 годов собирал разведывательную и военную информацию, а также привлекал местное население в ряды незаконных вооруженных формирований.

Как действовали российские кураторы

В начале 2015 года подозреваемый познакомился с сотрудником управления ФСБ, который действовал под прикрытием. Кроме помощника Захарченко, он еще и был заведующим сектором энергосбережения и Минпромышленности в Ростовской области.

Таким образом россиянин курировал энергетическую и угольно-промышленную сферу. Он контролировал и налаживал связи. ФСБ-шник пытался интегрировать эти отрасли оккупированных территорий в российское пространство.

С украинцем сотрудничал и брат работника ФСБ. Он был сотрудником Пограничной службы ФСБ России в Ростовской области и "внештатным советником" Захарченко.

Мужчина курировал сферу поставки вооружения и военной техники наемникам. В частности, организовывал отправку из России на Донбасс военного оборудования, техники, огнестрельного оружия, боевых припасов, средств ведения разведки и другого вооружения.

Боевики находятся в подавленном состоянии

Несмотря на сообщения, что оккупанты переводят боевиков в высшую степень боеготовности, их моральное состояние – подавленное. Об этом свидетельствуют поступки самих наемников.

Например, 10 февраля боевик в Луганске открыл огонь в сторону своих "товарищей". В результате двое его "собратьев" погибли, а еще двое – получили ранения. После этого оккупант бежал в направлении Донецка.

Важно – Боевиков используют как пушечное мясо, – Казанский не исключает эскалацию на Донбассе: