Сотрудники СБУ ликвидировали тайник найденных боеприпасов. Их нашли в полуразрушенном здании в нескольких километрах от государственной границы.

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СБУ нашла боеприпасы боевиков

Во время осмотра в Луганской области правоохранители нашли тайник с боеприпасами боевиков. По предварительным данным, ее обустроили участники диверсионно-разведывательной группы боевиков.

СБУ нашла боеприпасы боевиков в Луганской области / Фото СБУ

Эта группа была ликвидирована еще в 2018 году. Она имеет отношение к серии взрывов на территории региона. В СБУ также напомнили, что в ее состав входил взрывотехник из России.

В тайнике нашли более 70 ручных гранат РГД-5 / Фото СБУ

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