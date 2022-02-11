Боевик так называемой "разведки" оккупантов в 2015 году готовил ряд терактов. Злоумышленник даже завербовал местного правоохранителя.
Важно Боевики на Донбассе привели в высшую степень боеготовности
В городе Днепрорудное хотели взорвать офис волонтерской организации, расположенный на первом этаже многоэтажки жилого массива.
Террористу дали тюремный срок
Боевика и подельников задержали накануне попытки совершить теракт. Всех приговорили к разным срокам заключения.
Затем Служба безопасности Украины установила организатора. Он скрывается от следствия. Суд признал боевика виновным по 4 статьям Уголовного кодекса.
Россия может признать боевиков
Заметим, что, хотя Россия уже 8 лет поставляет вооружение своим марионеткам на Донбасс, официально она их не признала. Однако в Госдуме России до 14 февраля хотят обратиться к президенту Путину по поводу признания так называемых "псевдореспублик" на Донбассе.
Перед этим обращение намерены направить в МИД России и другие правительственные структуры.
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