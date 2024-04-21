Мы пишем новую книгу, - Group 13 ГУР объяснили, интересуются ли партнеры их опытом

За время войны бойцы легендарного подразделения Group 13 сумели нанести ощутимый удар по российским кораблям в Черном море. Такие операции не смогли не обойти вниманием наших партнеров.

В то же время бойцы легендарной группы пишут книгу, которой могут воспользоваться наши партнеры. Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал основатель и командир Group 13 с позывным "Тринадцатый".

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Партнеры интересуются опытом Group 13

Часто наших иностранных партнеров удивляет сообразительность украинских воинов и их способность придумывать новые тактики, сочетать, казалось бы, несочетаемые вещи и получать невероятные результаты.

Сейчас украинская армия пишет новую историю войны и является фактически наиболее опытной силой в Европе. Этот бесценный опыт и сила приобретаются в тяжелых боях и операциях, которую осуществляют бойцы различных родов войск.

Опыт Group 13 – тоже уникален. Государство, которое "не имеет флота", с помощью дронов-камикадзе уничтожает флот врага, который когда-то блокировал наши порты и наносил ракетные удары по нашей стране. То, что российский Черноморский флот все меньше вовлечен в это – результат действий наших бойцов, в том числе и Group 13. Благодаря этому россияне не могут чувствовать себя в море безопасно.

"Тринадцатый" оставил без ответа вопрос о том, интересуются ли партнеры опытом ГУР МО в ведении "морского боя", однако отметил:

Мы пишем новую книгу, которую пытаются прочитать многие страны.

Операторы рассказали, как уничтожают вражескую цель

Основатель и командир Group 13 "Тринадцатый" отметил, что подготовка каждой операции – кропотливая работа, которая требует тщательного изучения как и цели, так и всех возможных сценариев, которые возможны в ходе операции. Спецназовец отметил, что бойцы отрабатывают всегда разные сценарии возможных событий.

Командир группы не раскрывает, сколько людей занимается операцией. Однако он отмечает, что если брать масштаб корабля, на котором утонуло 40 – 50 человек, то количество привлеченных бойцов Group 13 значительно меньше.

Однако "Тринадцатый" подчеркнул, несмотря на все осуществленные операции, повторять собственные успехи становится все сложнее. Россияне оттягивают свои корабли, надеясь, что до них не смогут достать морские дроны-камикадзе.

Подразделение Group 13 ГУР МО было создано для уничтожения российского флота. На счету этой группы операторов морских дронов уже более полудесятка вражеских военных судов.