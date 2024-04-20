Примерно год назад руководство ГУР МО предложило создать новое подразделение именно для борьбы с российскими кораблями. Об этом основатель и командир Group 13 с позывным “Тринадцатый” рассказал в эксклюзивном интервью 24 Каналу.
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История создания подразделения
Желающих присоединиться к Group 13 было немало, однако не всем это удавалось. Каждый, желающий присоединиться, проходил отбор и личное собеседование с командиром.
Не все сюда попали, кто хотел. Потому что мы не пытаемся сделать там взвод, роту или батальон. Мы стараемся сделать максимально компактное, но при этом эффективное подразделение. И мы на этом уровне над этим работаем каждый день. Мы строимся, мы растем, мы учимся,
– рассказал "Тринадцатый".
За короткий промежуток времени подразделение выросло до мировых результатов – теперь Group 13 осуществляет уникальные операции, которых не было в истории мировых войн.
Бойцы обучаются в реальных боевых условиях
Украинские воины различных родов войск проходят обучение за рубежом, перенимают знания и опыт иностранных коллег, осваивают их оружие и тактики ведения боя. В то же время нет никого, кто бы мог обучать бойцов Group 13.
Одной из причин является то, что использование морских дронов-камикадзе MAGURA V5 в условиях войны для борьбы с вражеским флотом – это новая тактика в мире.
Нет таких людей, кто может приехать, например, в нашу страну и обучить наше подразделение. Они могут поделиться своим опытом ведения боевых действий, например, в масштабах кораблей. Но это совсем другое,
– поделился командир подразделения.
По его словам, каждая миссия предоставляет бойцам неоценимый опыт, которым никто не может поделиться.
В 95% случаев обучение наше проводится в реальных боевых условиях,
– подытожил "Тринадцатый".
Украина уничтожает российские корабли
- В ночь на 5 марта украинские морские дроны Magura V5 атаковали российский патрульный корабль "Сергей Котов". Операцию осуществило спецподразделение разведки Group 13 вместе с Военно-морскими силами ВСУ, а также при поддержке Минцифры. По данным OSINT-аналитиков, корабль затонул в 8 километрах от побережья Крыма.
- 14 февраля 2024 года украинские морские дроны уничтожили большой десантный корабль "Цезарь Куников". Глава ГУР МО отметил, что корабль вез груз из города Новороссийск в город Севастополь. По его словам, сам корабль был загружен и на переходе был уничтожен 5 беспилотными аппаратами.
- В ночь с 31 января на 1 февраля 2024 года также бойцы ГУР из спецподразделения Group 13 уничтожили ракетный катер "Ивановец" Черноморского флота России, который находился на рейде в районе озера Донузлав. Тогда Кирилл Буданов заявил, что было 6 попаданий в корпус судна.