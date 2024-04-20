Примерно год назад руководство ГУР МО предложило создать новое подразделение именно для борьбы с российскими кораблями. Об этом основатель и командир Group 13 с позывным “Тринадцатый” рассказал в эксклюзивном интервью 24 Каналу.

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История создания подразделения

Желающих присоединиться к Group 13 было немало, однако не всем это удавалось. Каждый, желающий присоединиться, проходил отбор и личное собеседование с командиром.

Не все сюда попали, кто хотел. Потому что мы не пытаемся сделать там взвод, роту или батальон. Мы стараемся сделать максимально компактное, но при этом эффективное подразделение. И мы на этом уровне над этим работаем каждый день. Мы строимся, мы растем, мы учимся,

– рассказал "Тринадцатый".

За короткий промежуток времени подразделение выросло до мировых результатов – теперь Group 13 осуществляет уникальные операции, которых не было в истории мировых войн.

Бойцы обучаются в реальных боевых условиях

Украинские воины различных родов войск проходят обучение за рубежом, перенимают знания и опыт иностранных коллег, осваивают их оружие и тактики ведения боя. В то же время нет никого, кто бы мог обучать бойцов Group 13.

Одной из причин является то, что использование морских дронов-камикадзе MAGURA V5 в условиях войны для борьбы с вражеским флотом – это новая тактика в мире.

Нет таких людей, кто может приехать, например, в нашу страну и обучить наше подразделение. Они могут поделиться своим опытом ведения боевых действий, например, в масштабах кораблей. Но это совсем другое,

– поделился командир подразделения.

По его словам, каждая миссия предоставляет бойцам неоценимый опыт, которым никто не может поделиться.

В 95% случаев обучение наше проводится в реальных боевых условиях,

– подытожил "Тринадцатый".

Украина уничтожает российские корабли