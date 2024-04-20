Приблизно рік тому керівництво ГУР МО запропонувало створити новий підрозділ саме для боротьби з російськими кораблями. Про це засновник та командир Group 13 з позивним "Тринадцятий" розповів в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.

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Історія створення підрозділу

Охочих долучитися до Group 13 було чимало, проте не всім це вдавалося. Кожен, хто бажав приєднатися, проходив відбір та особисту співбесіду з командиром.

Не всі сюди потрапили, хто хотів. Тому що ми не намагаємося зробити там взвод, роту чи батальйон. Ми намагаємося зробити максимально компактний, але при цьому ефективний підрозділ. І ми на цьому рівні над цим працюємо кожен день. Ми будуємось, ми ростемо, ми навчаємось,

– розповів "Тринадцятий".

За короткий проміжок часу підрозділ виріс до світових результатів – тепер Group 13 здійснює унікальні операції, яких не було в історії світових війн.

Бійці навчаються в реальних бойових умовах

Українські воїни різних родів військ проходять навчання закордоном, переймають нання та досвід іноземних колег, освоюють їхню зброю та тактики ведення бою. Водночас немає нікого, хто б міг навчати бійців Group 13.

Однією з причин є те, що використання морських дронів-камікадзе MAGURA V5 в умовах війни для боротьби з ворожим флотом – це нова тактика у світі.

Немає таких людей, хто може приїхати, наприклад, в нашу країну і навчити наш підрозділ. Вони можуть поділитися своїм досвідом ведення бойових дій, наприклад, в масштабах кораблів. Але це зовсім інше,

– поділився командир підрозділу.

За його словами, кожна місія надає бійцям неоціненний досвід, яким ніхто не може поділитися.

У 95% випадків навчання наше проводиться в реальних бойових умовах,

– підсумував "Тринадцятий".

Україна знищує російські кораблі