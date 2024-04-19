Таинственные охотники за российскими кораблями․ Как легендарная Group 13 ГУР МО уничтожает вражеский флот

Они – охотники за российскими кораблями. Те, благодаря кому Россия не может победить в битве за Черное море в противостоянии со страной "без флота". Благодаря им россияне больше не чувствуют себя в Черном море как у себя дома и их пребывание в оккупированном Крыму становится опасным для них же.

Они исправляют ошибки тех, кто позволил размещение российского флота в Украине. Они – бойцы легендарного подразделения Group 13 Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

На их счету уже не один потопленный российский корабль и немало выведенных из строя. Бойцы подразделения являются одной из важнейших составляющих битвы за Черное море, которые совместно с СБУ, ВМС и Воздушными силами уничтожают вражеский Черноморский флот.

В эксклюзивном интервью 24 Каналу основатель и командир Group 13 с позывным "Тринадцатый" приоткрыл завесу работы легендарного подразделения. Как бойцы уничтожают вражеские корабли, как осваивали морские дроны и на сколько россияне боятся новых атак – читайте в материале.

Цель обнаружена. Подготовка к операции

Черноморский флот в последнее время играет в неудачную для себя партию морского боя, ведь все больше мы видим "раненые" и "убитые" корабли. В частности противником вражеского флота является "Группа 13". Это подразделение появилось после того, как руководство ГУР МО предложило разведчику с позывным "Тринадцатый" работать именно над уничтожением российского флота.

Подготовка каждой операции – кропотливая работа, которая требует тщательного изучения как и цели, так и всех вероятных сценариев, возможных в ходе операции.

Мы изучаем цель – должны понимать ее сильные и слабые стороны, мы должны понимать свой порядок действий, у нас должно в команде быть четко построено то, за что отвечает. Мы всегда отрабатываем различные сценарии. У нас нет зацикливания: "Вот это наша цель, она единственная". У нас всегда много сценариев нашей работы,

– рассказывает "Тринадцатый".



Перед операцией бойцы просчитывают все сценарии / Фото, предоставленное 24 Каналу ГУР МО

Сколько людей привлечено к операции, конечно же, тайна. Однако, что командир группы отмечает точно, – в соотношении потерь врага к количеству привлеченных к этому бойцов Group 13, эта цифра очень мала.

Скажем так, в масштабах выполненных задач, это очень мало людей. То есть, если мы берем масштаб корабля, на котором утонуло 40 – 50 человек, то в этих масштабах намного меньше. Учитывая насколько это важные цели, то я считаю, что ресурс используется минимальный, но максимально эффективный,

– отмечает командир.

Относительно минимальное количество людей, несколько часов, а то и дней сложной работы, которая требует максимального сосредоточения и немало усилий.

На поражении ничего не заканчивается

Операция на этапе реализации может занимать и несколько дней, каждый из которых требует максимального сосредоточения каждого из причастных к ее реализации. Поражение цели – безоговорочная радость, однако на этом ничего не заканчивается. Разведчики работают дальше – собирают информацию о последствиях. Кроме того, передают данные о ходе, особенностях и результате другим подразделениям.

Команда продолжает работать, она максимально уставшая, истощена эмоционально и физически, но продолжает работать. По результатам операции, конечно, есть очень много направлений, которые требуют от тебя конкретики максимально быстро. Я не говорю о журналистах, а о работе внутри структуры, это тоже какое-то время занимает, пока ты предоставляешь информацию соответствующим подразделениям о некоторых моментах и нюансах самого выполненного задания,

– рассказывает "Тринадцатый".



Операция не завершается только на поражении цели / Фото, предоставленное 24 Каналу ГУР МО

И только после этого операцию можно считать завершенной. В ответ на вопрос о традиции того, как между собой разведчики отмечают успешную миссию, "Тринадцатый" шутит:

Отмечаем. У нас есть традиция – мы все едем изможденные спать. Некоторые операции занимают дни и все это время почти никто не спит, поэтому после удачного завершения можно с облегчением идти отдыхать.

Подразделение, созданное с нуля

История Group 13 началась с того, что примерно год назад руководство ГУР МО предложило "Тринадцатому" создать новое подразделение именно для борьбы с российским флотом. В условиях, когда в войне задействованы вражеские корабли, а собственных фактически нет, – надо искать новые способы. Различные силовые структуры начали работать в направлении поиска не совсем типичных путей для борьбы.

Желающих начать новую историю вместе с "Тринадцатым" в его группе было немало, однако не всем удалось присоединиться. Каждый, кто хотел присоединиться, проходил отбор и личное собеседование с командиром.

Не все сюда попали, кто хотел. Потому что мы не пытаемся сделать там взвод, роту или батальон. Мы стараемся сделать максимально компактное, но при этом эффективное подразделение. И мы на этом уровне над этим работаем каждый день. Мы строимся, мы растем, мы учимся,

– отмечает "Тринадцатый".



Не все желающие смогли попасть в подразделение / Фото, предоставленное 24 Каналу ГУР МО

Новое подразделение начинало, не имея сначала ничего, однако за короткий промежуток времени удалось дорасти до мировых результатов – Group 13 осуществляет уникальные операции, которых в истории ни одной войны не было.

Обучение в боевых условиях

Морские дроны-камикадзе не являются украинским ноу-хау, однако использование их в условиях войны для борьбы с вражеским флотом – это новизна в мировой истории. Основным инструментом бойцов Group 13 являются дроны MAGURA V5, на счету которых уже такие корабли как "Сергей Котов", "Ивановец" и "Цезарь Куников".

Что известно о дронах MAGURA V5

Это разработка украинских инженеров из "СпецТехноЭкспорта", которая может выполнять различные операции, в частности наблюдение, разведку, патрулирование, поисково-спасательные работы, противоминную борьбу, охрану морского флота, а еще боевые миссии.

Вес боевой части дрона – до 250 килограммов.

Первой известной атакованной целью с помощью этих дронов стал российский корабль "Иван Хурс" в мае 2023 года. Тогда он получил повреждения. А в ночь на 1 февраля 2024 года эти дроны потопили свою первую крупную цель – ракетный катер "Ивановец". Для его уничтожения использовали не менее 6 дронов.

Как бойцы Group 13 работают на дронах MAGURA V5: смотрите видео

Украинские воины различных родов войск проходят обучение за рубежом, перенимая знания и опыт иностранных коллег, осваивают их оружие и тактики ведения боя, однако нет никого, кто бы мог обучать бойцов Group 13.

Нет таких людей, кто может приехать, например, в нашу страну и обучить наше подразделение. Они могут поделиться своим опытом ведения боевых действий, например, в масштабах кораблей. Но это совсем другое. У меня был опыт общения с нашими украинскими моряками, которые предлагали нам применять тактику, которую применяют боевые корабли. И мы поняли, что ничего из этого мы не можем как кальку стянуть и использовать в наших условиях. Поэтому мы начали строить свою тактику. И каждая миссия нам предоставляет опыт, неоценимый опыт, которым никто поделиться не может,

– отмечает "Тринадцатый".

Украина – первая страна мира, которая использует морские дроны на войне / Фото, предоставленное 24 Каналу ГУР МО

Поэтому каждая миссия является фактически обучением для бойцов подразделения, потому что это об опыте, знаниях и поиске новых подходов, ведь враг тоже учится и ищет возможности противодействовать атакам.

В 95% случаев обучение наше проводится в реальных боевых условиях,

– подчеркивает командир.

Результаты обучения в боевых условиях можно проследить по осуществленным операциям – если в прошлом году бойцам удавалось выводить из строя российские корабли, что только за первые месяцы 2024 удалось отправить на дно сразу 3 вражеских судна.

Дроны MAGURA V5 – оружие против российских кораблей: смотрите видео

Украина пишет новую книгу

Часто наших иностранных партнеров удивляет смекалка украинских воинов и их способность придумывать новые тактики, сочетать, казалось бы, несочетаемые вещи и получать невероятные результаты.

Сейчас украинская армия пишет новую историю войны и является фактически самой опытной силой в Европе. Этот бесценный опыт и сила приобретаются в тяжелых боях и операциях, которую осуществляют бойцы различных родов войск.



Бойцы Group 13 получают уникальный опыт, которого не имеет ни одно подразделение в мире / Фото, предоставленное 24 Каналу ГУР МО

Опыт Group 13 – тоже уникальный. Государство, которое "не имеет флота", с помощью дронов-камикадзе уничтожает флот врага, который когда-то блокировал наши порты и наносил ракетные удары по нашей стране. То, что российский Черноморский флот все меньше вовлечен в это – результат действий наших бойцов, в том числе и Group 13. Благодаря этому россияне не могут чувствовать себя в море безопасно.

"Тринадцатый" оставил без ответа вопрос о том, интересуются ли партнеры опытом ГУР МО в ведении "морского боя", однако отметил:

Мы пишем новую книгу, которую пытаются прочитать многие страны.

Никто не стоит на месте

Работа Group 13 сложная, а ее результаты мы видим тогда, когда ГУР МО отчитывается об очередном уничтоженном корабле. Некоторые, как например "Сергей Котов", удается уничтожить не с первого раза. Сначала бойцам дважды удалось его повредить и только с третьей попытки его удалось потопить возле Керченского пролива 5 марта 2024 года.

Уничтожение "Сергея Котова": смотрите видео

"Тринадцатый" говорит, что уже осуществленные операции сложно повторить, потому что враг оттягивает свои корабли все дальше в надежде, что до них не доберутся морские дроны-камикадзе. Однако и Group 13 не стоит на месте.

Дальность увеличивается. Наша дальность официальная – 800 километров. Это то, что можно видеть в открытых источниках. А остальное уже будем показывать по результатам нашей работы,

– подчеркивает командир.

Бойцы Group 13 продолжают работать, чтобы враг понял четко, – убежать не удастся, а уничтожение – неизбежно.