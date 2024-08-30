Скандал с мертвыми собаками в грузовике: что известно о ДТП, которое произошло в Николаеве

В Николаеве произошла авария с грузовиком, после чего начали появляться сообщения, что он якобы перевозил замороженные тела животных. Ситуация вызвала волну возмущения и слухов в соцсетях.

Собственно, вечером 28 августа в Николаеве произошло ДТП с участием минивэна и грузовика, что, по словам СМИ, перевозила замороженные тела собак. По версии следствия, груз направлялся из Днепропетровской области в Одессу для утилизации. Подробно о ситуации рассказывает 24 Канал.

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Что было в грузовике, который попал в резонансное ДТП в Николаеве

Сразу после инцидента в социальных сетях распространились слухи о большом количестве трупов собак в грузовике. Как выяснилось, водитель перевозил 339 килограммов биологических материалов и медицинских отходов для дальнейшей утилизации.

29 августа 2024 года автомобиль с грузом уже находился в Одессе. Получатель груза – организация, предоставляющая услуги в области обращения с отходами и экологического обслуживания предприятий всей страны.

Полиция Николаевской области внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по статье о жестоком обращении с животными. Правоохранители намерены проверить документацию причастных компаний и законность перевозки.

Наше предприятие не имеет никакого отношения к этому грузу,

– заявили в николаевском "Центре защиты животных".



Николаевский "Центр защиты животных" опроверг причастность к ДТП и собакам / С фейсбук-страницы организации

Также мэр Николаева Александр Сенкевич выступил с официальным заявлением, опровергая слухи о причастности городской власти к перевозке животных. Он призвал граждан не поддаваться на провокации и проверять информацию перед ее распространением.

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По словам чиновника, городские власти и "Центр защиты животных" активно работают над пристройством животных и сотрудничают с международными организациями и волонтерами. Он также выразил благодарность всем, кто помогает животным в это непростое время.