Недавно в Ужгороде задержали вооруженных мужчин, которые напали на колл-центр. Они шантажировали работников офиса и надеялись заработать денег. Но их задержала полиция.

Смотрите также На украинских пограничников напали мужчины, захватили оружие и сбежали в Румынию

Избиение девочки в Ужгороде

Медийщик выложил видео, где, собственно, зафиксирован факт избиения. Парень толкает девушку руками и ногами, пробует бить в живот, постоянно ругает ее и явно ожидает какого-то ответа. Рядом с ней меньшая девочка, но ее не трогают.

Когда девушка переходит в другое место, парень идет следом. Девушка все же дала сдачи, но нападающий повалил ее и ударил ногой в голову. К потерпевшей подбежали другие дети.

Что именно стало причиной конфликта – не понятно. Ролик, судя по всему, снимали другие подростки из компании, во время драки слышен их смех.

Драка подростков в Ужгороде: смотрите видео (осторожно, чувствительный контент!)

В полиции уже занимаются этим событием, устанавливают личности подростков для дальнейшего принятия необходимых мер и привлечения к ответственности,

– написал Глагола.

