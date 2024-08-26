Отмечается, что сегодня, 26 августа, в 12.10 в селе Раковец водителю BMW стало плохо за рулем, в результате чего он потерял контроль над транспортным средством.

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На АЗС вспыхнул сильный пожар

Неуправляемое авто заехало на территорию АЗС. Там BMW столкнулся с бензоколонкой и двумя другими автомобилями – микроавтобусом Volkswagen Transporter и легковушкой Nisan.

В результате столкновения бензоколонка загорелась и огонь перекинулся на Nisan. К счастью, в салоне никого не было. Впрочем, автомобиль был существенно поврежден огнем.

32-летний водитель BMW и и 24-летний водитель Volkswagen Transporter доставлены в больницу, медики уточняют их диагнозы.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос правовой квалификации.

Авария под Львовом / Фото полиция

К слову, в Днепре такси попало в ДТП, сбило пешехода и влетело в магазин. Момент аварии попал на камеры.