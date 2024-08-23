Авария произошла 22 августа около 23 часов на съезде с улицы Богатырской в на проспект Степана Бандеры. 27-летний водитель внедорожника Mercedes G 500 на закруглении проезжей части не справился с управлением и совершил наезд на металлический отбойник.

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Пьяное вождение и смертельные последствия

В результате ДТП 28-летний пассажир автомобиля, который находился на заднем сиденье машины, погиб на месте аварии. Мужчина через окно вылетел на обочину дороги, получив травмы несовместимые с жизнью.

Водитель и другие пассажиры почти не пострадали.

Оказалось, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения – прибор Драгер показал 1,49 промилле.

Водителю сообщили о подозрении по факту нарушения правил безопасности дорожного движения лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения, повлекшее смерть потерпевшего. Также ему вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Виновнику ДТП грозит до 10 лет лишения свободы.

В Киеве пассажир вылетел через окно автомобиля и погиб / Фото прокуратура

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