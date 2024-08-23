Аварія сталася 22 серпня близько 23 години на з’їзді з вулиці Богатирської у на проспект Степана Бандери. 27-річний водій позашляховика Mercedes G 500 на заокругленні проїзної частини не впорався з керуванням та скоїв наїзд на металевий відбійник.

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П'яне водіння і смертельні наслідки

Внаслідок ДТП 28-річний пасажир автомобіля, який перебував на задньому сидінні машини, загинув на місці аварії. Чоловік через вікно вилетів на узбіччя дороги, отримавши травми несумісні з життям.

Водій та інші пасажири майже не постраждали.

Виявилося, що керманич перебував у стані алкогольного сп’яніння – прилад Драгер показав 1,49 проміле.

Водієві повідомили про підозру за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого. Також йому вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Винуватцю ДТП загрожує до 10 років позбавлення волі.

У Києві пасажир вилетів через вікно автівки і загинув / Фото прокуратура

До слова, працівник ТЦК загинув у ДТП з трьома авто на об'їзній дорозі Вінниці.