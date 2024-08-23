Произошла трагедия на объездной дороге города. Известно, что столкнулся грузовик и две легковушки.

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Что известно о смертельном ДТП в Виннице

По предварительной информации, водитель военного грузовика, выполняя маневр, выехал на встречную полосу движения. Там он столкнулся с легковушкой, за рулем которой был работник муниципальной стражи.

В результате экстренного торможения в это авто врезалась машина еще одного военного.

Известно, что в ДТП погиб пассажир одного из автомобилей. По данным Общественного, он был работником ТЦК, а ранее защищал Украину во время АТО/ООС, где был трижды ранен.

Всех участников аварии проверили на состояние алкогольного и наркотического опьянения. Результаты будут известны позже.

Между тем полиция расследует ДТП как нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель человека.

Виновнику аварии может грозить до 5 лет за решеткой.