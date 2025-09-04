Военно-морские Силы ВСУ проводят экспертизу по подрыву судна NS PRIDE недалеко от Одессы. В частности, определяется, из-за какого устройства взорвался грузовой корабль.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление спикера ВМС Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона.

Какие есть новые подробности о подрыве грузового судна на побережье Одесской области?

Инцидент в Черном море произошел 31 августа. Возле Одессы корабль NS PRIDE под флагом Белиза наткнулся на неизвестный предмет. Предварительно была информация, что под судном оказалась неразорвавшаяся часть российского "Шахеда", которая сдетонировала. Позже также высказали мнение, что корабль мог наткнуться на морскую мину.

Дмитрий Плетенчук отметил, что эту версию отвергли. По его словам, это точно была не мина, ведь характер повреждений был бы другим.

На момент взрыва груза на судне не было. Его корпус неповрежден, а экипаж – не пострадал. Все обстоятельства и причины подрыва изучаются.

Представитель ВМС добавил, что в Черном море из-за войны находится большое количество взрывоопасных предметов.

Мы делаем все необходимое, чтобы обезопасить гражданские суда от этих опасностей,

– отметил Плетенчук.

Заметим! Судно NS PRIDE построено в 1988 году. Оно перевозит различные грузы морем, в общем корабль может поднять 3376 тонн. Длина борта – 95 метров, а ширина – 16. Судно за все время своего существования имело по меньшей мере 13 названий.

Подрывы в акватории Черного моря: последние новости