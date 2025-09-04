Військово-морські Сили ЗСУ проводять експертизу щодо підриву судна NS PRIDE неподалік Одеси. Зокрема, визначається, через який пристрій вибухнув вантажний корабель.

Про це пише 24 Канал з посиланням на заяву речника ВМС Дмитра Плетенчука в ефірі телемарафону.

Дивіться також Трагедія на Одещині: ВМС звернулися до українців після загибелі трьох людей на пляжі

Які є нові подробиці щодо підриву вантажного судна на узбережжі Одеської області?

Інцидент у Чорному морі трапився 31 серпня. Біля Одеси корабель NS PRIDE під прапором Белізу натрапив на невідомий предмет. Попередньо була інформація, що під судном опинилася нерозірвана частина російського "Шахеда", яка здетонувала. Пізніше також висловили думку, що корабель міг натрапити на морську міну.

Дмитро Плетенчук зауважив, що цю версію відкинули. За його словами, це точно була не міна, адже характер пошкоджень був би іншим.

На момент вибуху вантажу на судні не було. Його корпус неушкоджений, а екіпаж – не постраждав. Усі обставини та причини підриву вивчаються.

Речник ВМС додав, що в Чорному морі через війну перебуває велика кількість вибухонебезпечних предметів.

Ми робимо все необхідне, щоб убезпечити цивільні судна від цих небезпек,

– зазначив Плетенчук.

Зауважимо! Судно NS PRIDE побудоване в 1988 році. Воно перевозить різні вантажі морем, загалом корабель може підняти 3376 тонн. Довжина борту – 95 метрів, а ширина – 16. Судно за весь час свого існування мало щонайменше 13 назв.

Підриви в акваторії Чорного моря: останні новини