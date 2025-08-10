Трагічні інциденти сталися на заборонених для купання пляжах у Кароліно-Бугазі та Затоці. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на поліцію Одещини та голову ОВА Олега Кіпера.

Що відомо про вибухи на пляжі Одещини?

Наразі відомо про трьох загиблих відпочивальників. Це жінка та двоє чоловіків. Їхні особи встановлюються.

Один чоловік загинув у Кароліно-Бугазі, ще чоловік та жінка — у Затоці. Усі вони підірвалися на вибухонебезпечних предметах під час купання у заборонених для відпочинку зонах. Це ще раз доводить: перебування в неперевірених акваторіях — смертельно небезпечне!!!

– написав Олег Кіпер.

Як пише "Думська", вибухи пролунали близько 11:30 між зазначеними селищами. Сталося це приблизно за 50 метрів від берега.

На двох пляжах в Одеській області пролунали вибухи: дивіться відео

На місці вибухів працюють правоохоронці, вибухотехніки, співробітники ДСНС.

Вони встановлюють усі обставини. Вирішується питання щодо внесення фактів про вибухи до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей за статтею про умисне вбивство з позначкою "нещасний випадок".

На Одещині на пляжах пролунали вибухи: дивіться відео

Поліцейські закликали мешканців та гостей Одещини суворо дотримуватися правил режиму воєнного стану. Зокрема, ні в якому разі не виходити на пляжі, доступ до яких заборонено.

Не нехтуйте заходами безпеки і відпочивайте лише на тих пляжах, які дозволені для відвідувань,

– просять правоохоронці.

Зверніть увагу! В Одеській області офіційно функціонують 32 безпечні зони для купання: 30 – в Одесі, по 1 – у Чорноморську та Приморському Ізмаїльського району. З переліком локацій можна ознайомитися тут.