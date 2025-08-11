Про наслідки трагедії повідомила речниця ДСНС Одещини Марина Аверіна у коментарі Суспільному, передає 24 Канал.

Що сталося на пляжах Одещини?

В Одеській області 10 серпня у Кароліно-Бугазі на міні підірвався 42-річний чоловік з Рівненської області, а в Затоці загинули місцеві чоловік і жінка.

Чоловік, який загинув у Кароліно-Бугазі, відпочивав із сім'єю. Діти, на жаль, стали свідками трагедії. Рятувальники наголошують, що на жодному з прилеглих пляжів перебувати заборонено.

Люди, нехтуючи всіма заборонами, втратили своє життя. Затока, Кароліно-Бугаз, усе, що поруч там, Лебедівка, Грибівка, Курортне – жоден пляж не є офіційно відкритим,

– наголосили в ДСНС регіону.

За словами Марини Аверіної, відпочивальники ігнорують ці застереження, що призводить до непоправних наслідків. Вона також додала, що заборонити працювати базам відпочинку та готелям, які розташовані на узбережжі, неможливо, оскільки вони надають послуги на своїй території, а не на пляжі.

Попередження перед пляжами у Затоці / Фото Суспільного

На жаль, самі директори баз не наголошують на тому, що небезпечно виходити в море. Бояться, що до них люди не приїжджатимуть,

– повідомила Аверіна.

Рятувальники резюмували, що пляжі закриті і небезпечні, а далі все на свідомості людей.

Що передувало?

Раніше повідомлялось, що вдень 10 серпня на двох пляжах Одещини пролунали два вибухи. Три людини підірвалися на вибухонебезпечних предметах під час купання в заборонених для відпочинку зонах.

В ОВА вкотре наголосили, що перебування у неперевірених водоймах може бути смертельно небезпечним. Наразі в області офіційно функціонують 32 пляжі.