Після смертельних інцидентів Військово-Морські Сили ЗСУ вкотре нагадують про можливу небезпеку на пляжах під час війни, передає 24 Канал.

Про що попередили у ВМС після трагедії на Одещині?

На двох пляжах в Одеській області 10 серпня стались смертельні випадки через ігнорування заборони купання у непризначених місцях. У ВМС ЗС України нагадали, що в Чорному морі зберігається мінна небезпека.

Місця відпочинку поблизу моря можуть бути небезпечними для життя та здоров'я мешканців та гостей Одеської області,

– зауважили військові.

Зверніть увагу! У разі виявлення підозрілих предметів до них не можна наближатися. ВМС закликають також не ігнорувати заборонні знаки та негайно повідомляти про небезпеку відповідні служби.

Що передувало попередженню?

Вдень 10 серпня на пляжах у Кароліно-Бугазі та Затоці пролунали два вибухи невідомих предметів. Загинули жінка та двоє чоловіків, які підірвалися на вибухонебезпечних предметах

Трагічні випадки сталися на заборонених для купання пляжах. Нагадаємо, що в Одеській області офіційно визначено 32 безпечні зони для купання.