Борьба за еду и тепло, – Андрющенко о кризисной гуманитарной ситуации в Мариуполе

С приближением холодов гуманитарная ситуация во временно оккупированном Мариуполе ухудшается. Из-за огромного количества кризисов ухудшаются и общественные настроения.

Нет горючего, не хватает хлеба

В частности, некоторые из этих кризисов связаны с контрнаступлением Украины и положением внутри россии. Денег не хватает, а финансирование из россии уменьшилось еще больше. Об этом 24 каналу рассказал советник городского головы.

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Также в городе заметен топливный кризис, нет ни бензина, ни дизельного горючего, и даже хлебный кризис – проблемы с поставкой и производством хлеба.

То есть кризисные ситуации нарастают, и дальше, по прогнозам законных властей города, будет только ухудшаться. А когда людям станет необходимо отопление, кризисная ситуация будет ужасной.

Россияне контролируют информационное поле

Несмотря на невероятно сложные условия жизни в городе, оккупантам в Мариуполе хватает коллаборантов, чтобы штамповать пропагандистские видео и статьи. Кроме того, фсб россии контролирует все глобальные паблики, как в Мариуполе, так и в Донецкой области. Поэтому информация, транслирующая оттуда на российскую аудиторию, абсолютно отличается от реальности. Если в сеть попадает что-нибудь не то, они очень легко с этим борются.

"У нас был случай, человек сбросил нам видео о бунтах, которые возникают среди людей, чтобы им в конце концов возобновили водо- и электроснабжение, а уже вечером все официальные пропагандистские каналы говорили, что это фейковая новость, а снимавший ее человек изменил в видео звуковой ряд", – рассказал Андрющенко.

Украинцы бунтуют, потому что оккупанты их не понимают

Население Мариуполя стало все больше показывать свое недовольство текущим положением вещей. Оккупанты же не знают, что с этим делать, ведь это не какое-то патриотическое движение или сопротивление, а борьба за обеспечение базовых потребностей в пище, воде, тепле.

Советник городского головы считает, что ситуация усложняется из-за того, что россияне не могут стратегически посмотреть и проанализировать, что и к чему приводит. Они оценивают население Мариуполя и всех украинцев, основываясь на понимании общества россии и российского менталитета. А это большая ошибка, ведь протесты в россии – явление нечастое, там не принято высказывать свое мнение и недовольство.

"Они явно не ожидали такой реакции, поэтому и не знают, что с этим делать. Очень многое было сказано о том, что главная ошибка россии – попытка оценить украинцев, опираясь на российский менталитет, словно мы один народ", – объяснил Андрющенко.

Коллаборанты получили бумеранг

Также он отметил, что больше удивительно не то, что россияне не ждали бунтов, а что их не ожидали местные коллаборанты, которые в течение последних 1,5 – 2 лет именно таким образом, опираясь на этот социальный мятежный электорат, расшатывали ситуацию всяческими тарифными митингами и другим бредом.

Ирония ситуации заключается в том, что эти люди, которых они приучили выходить на улицы, если что-то им не так, теперь выходят к ним. И они сами не знают, что с этим делать,

– подчеркнул Андрющенко.

Следовательно, начинать разгонять или арестовывать людей, особенно в том режиме, что и без того существует в Мариуполе – точно не выход для оккупантов и будет работать против них.

Если не делать ничего – бунтов будет еще больше. Но их может стать больше, даже если выполнять какие-то требования людей, ведь население понимает, что если кому-то удалось добиться своего однажды, то удастся снова. То есть ситуация патовая.

Будет ли в Мариуполе тепло

Осень в Украине, в том числе и в Мариуполе, не радует теплом. Это значит, что в домах довольно скоро станет холодно и появится главная проблема оккупантов – отопительный сезон.

По словам Андрющенко, его в Мариуполе может не быть вообще, потому что коллаборанты, руководившие теплосетью и единственные в городе, кто понимал, возможно ли возобновить теплоснабжение и как это сделать, уволились. То есть на сегодняшний день в Мариуполе в "руководстве" даже нет людей, которые действительно понимают, как запустить отопление.

Петр Андрющенко рассказал о гуманитарной ситуации в Мариуполе: смотрите видео

В жилье нуждаются тысячи мариупольцев

Также Андрющенко рассказал, что по меньшей мере 40 тысяч жителей Мариуполя нуждаются в жилье. Россияне якобы занялись этой проблемой и возводят новые дома вместо тех, которые они сами разрушили своими обстрелами. Впрочем, речь идет лишь о тысяче квартир, а вот насколько справедливо они будут их распределять, остается отдельным вопросом.