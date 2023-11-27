ХАМАС освободил еще одну группу заложников: среди них трехлетние близнецы

Боевики ХАМАС освободили еще одну группу заложников. Среди них есть женщины и маленькие дети.

Освобожденные заложники находятся уже на территории Израиля. В то же время ЦАХАЛ тоже освободил десятки палестинцев.

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Что известно об освобожденных из плена

ЦАХАЛ сообщает, что 11 освобожденных заложников – похищенные жители кибуцы Нир Оз. Они уже находятся на территории Израиля. В настоящее время медики проверяют состояние их здоровья.

После того, как они пройдут начальную медицинскую оценку своего здоровья, наши силы будут сопровождать их до тех пор, пока они не воссоединятся со своими семьями,

– сообщили в ЦАХАЛ.

Известно, что среди освобожденных из плена – трое граждан Франции, двое немецких граждан и шесть аргентинцев. Все они обладают двойным гражданством.

Старший советник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Марк Регев в эфире телеканала BBC News уточнил, что среди 11 уволенных сегодня израильтян было несколько детей. В частности, близнецы в возрасте трех лет: Эмма и Юли. Однако их папа до сих пор в плену.



Близнецы, которые были в плену ХАМАС / Фото BBC

Мы знаем, с кем имеем дело – с безжалостной и фанатичной террористической организацией. Мы видели, какое насилие они совершили в отношении невинных гражданских лиц 7 октября – и только сегодня вечером люди были уволены. Среди них есть два трехлетних близнеца. Кто похищает трехлетних детей?

– сказал он.

Также среди уволенных братья Ор и Ягиль Яков. Пашу 16 лет, а Ягилю в плену исполнилось 13.

Израиль отдал ХАМАС более 30 заключенных

Согласно данным израильских СМИ, в плену ХАМАС находятся еще 9 детей – самому молодому из них всего 4 месяца.

По данным МИД Катара, 11 израильских заложников были освобождены в обмен на 33 палестинских заключенных. Известно, что среди них 30 мужчин до 19 лет и 3 женщины.

Девять заключенных – жители Восточного Иерусалима, остальные предположительно с Западного берега реки Иордан.

К слову, сегодня, 27 ноября, Израиль и ХАМАС продлили временное перемирие еще на 2 дня. Ранее Израиль не раз публично заявлял, что готов давать дополнительный день каждые 10 освобожденных заложников.