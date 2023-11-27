ХАМАС звільнив ще одну групу заручників: серед них трирічні близнючки

Бойовики ХАМАС звільнили ще одну групу заручників. Серед них є жінки та маленькі діти.

Звільнені заручники вже перебувають на території Ізраїлю. Водночас ЦАХАЛ теж звільнив десятки палестинців.

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Що відомо про звільнених з полону

ЦАХАЛ повідомляє, що 11 звільнених заручників – викрадені жителі кібуци Нір Оз. Вони вже перебувають на території Ізраїлю. Наразі медики перевіряють стан їхнього здоров'я.

Після того, як вони пройдуть початкову медичну оцінку свого здоров'я, наші сили супроводжуватимуть їх доти, доки вони не возз'єднаються зі своїми сім'ями,

– повідомили в ЦАХАЛ.

Відомо, що серед звільнених з полону – троє громадян Франції, двоє німецьких громадян і шість аргентинців. Усі вони мають подвійне громадянство.

Старший радник прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху Марк Регєв в ефірі телеканалу BBC News уточнив, що серед 11 звільнених сьогодні ізраїльтян було кілька дітей. Зокрема близнючки у віці трьох років: Емма та Юлі. Проте їхній тато досі в полоні.



Близнючки, які були в полоні ХАМАС / Фото BBC

Ми знаємо, з ким маємо справу – з безжальною та фанатичною терористичною організацією. Ми бачили, яке насильство вони скоїли щодо безневинних цивільних осіб 7 жовтня – і лише сьогодні ввечері людей було звільнено. Серед них є два трирічні близнюки. Хто викрадає трирічних дітей?,

– сказав він.

Також серед звільнених брати Ор та Ягіль Яков. Ору 16 років, а Ягілю у полоні виповнилося 13.

Ізраїль віддав ХАМАС понад 30 в'язнів

Згідно з даними ізраїльських ЗМІ, у полоні ХАМАС перебувають ще 9 дітей – наймолодшому з них всього 4 місяці.

За даними МЗС Катару, 11 ізраїльських заручників було звільнено в обмін на 33 палестинських ув'язнених. Відомо, що серед них 30 чоловіків віком до 19 років та 3 жінки.

Дев'ять ув'язнених – жителі Східного Єрусалима, решта, імовірно, із Західного берега річки Йордан.

До слова, сьогодні, 27 листопада, Ізраїль та ХАМАС продовжили тимчасове перемир'я ще на 2 дні. Раніше Ізраїль неодноразово публічно заявляв, що готовий давати додатковий день кожні 10 звільнених заручників.