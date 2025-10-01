Белорусский диктатор Александр Лукашенко, вероятно, демонстративно похвастался моделькой "Орешника" у себя в кабинете. Она позволяет примерно оценить технические характеристики комплекса.

Моделька подтвердила, что в "Орешнике" использовано шасси МЗКТ-79291. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Defence Express.

Что стало известно о "Арешнике" из модельки в кабинете Лукашенко?

Модель пусковой установки ракеты средней дальности "Орешник", которую показал сам Лукашенко, позволила специалистам примерно установить, на каком шасси она стоит – и отсюда извлечь ориентировочные технические выводы.

Моделька показательно стояла в его кабинете во время встречи с премьером Кыргызстана. Ее довольно показательно развернули для камер. В конце концов для этого пришлось даже делать фото с очень специфической композицией, где людей пришлось разместить в углу кадра, чтобы маленький "Арешник" был ближе к центру кадра.

Модель "Арешника" в кабинете Лукашенко

Хотя не исключена и возможность тщательно спланированной дезинформации, снимки позволяют сделать конкретные предположения о характеристиках комплекса.

Во-первых, шасси идентифицировано как белорусское МЗКТ-79291 (колесная формула 12×12) производства "Минского завода колесных тягачей". Именно на таких платформах в России базируются ряд грунтовых ракетных систем стратегического и оперативно-тактического назначения. Когда в России пытались создать аналогичное шасси на "КамАЗе" (модель КамАЗ-78509), его грузоподъемность декларировали около 50 тонн; при этом указывали, что это на 10 тонн меньше, чем у белорусского аналога. Следовательно, у МЗКТ-79291 ориентировочную грузоподъемность можно оценить примерно в 60 тонн.



МЗКТ-79291 / Фото из открытых источников

Для сравнения: советское шасси МАЗ-547 (также 12×12), которое использовалось под РСД-10 "Пионер", имело грузоподъемность до около 55 тонн, а сама ракета в ТПК тогда весила около 42,7 тонн. С учетом этих пропорций можно осторожно экстраполировать и для "Орешника": общая масса ракеты в транспортно-пусковом контейнере (ТПК) ориентировочно будет достигать 45 – 48 тонн, без ТПК – около 40 – 43 тонн.

Аналитики также напоминают, что шасси МЗКТ-79291 проектировалось еще в контексте РС-26 "Рубеж" и что сам "Орешник" имеет возраст не менее семи лет – об этом свидетельствует анализ обломков.

