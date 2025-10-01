Появилось изображение, как может выглядеть "Орешник": его модельку увидели в кабинете Лукашенко
- Модель "Орешника" подтвердила использование шасси МЗКТ-79291 с колесной формулой 12×12, которое имеет ориентировочную грузоподъемность 60 тонн.
- Общая масса ракеты в транспортно-пусковом контейнере (ТПК) "Орешника" оценивается в 45-48 тонн, без ТПК – около 40-43 тонн.
Белорусский диктатор Александр Лукашенко, вероятно, демонстративно похвастался моделькой "Орешника" у себя в кабинете. Она позволяет примерно оценить технические характеристики комплекса.
Моделька подтвердила, что в "Орешнике" использовано шасси МЗКТ-79291. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Defence Express.
Что стало известно о "Арешнике" из модельки в кабинете Лукашенко?
Модель пусковой установки ракеты средней дальности "Орешник", которую показал сам Лукашенко, позволила специалистам примерно установить, на каком шасси она стоит – и отсюда извлечь ориентировочные технические выводы.
Моделька показательно стояла в его кабинете во время встречи с премьером Кыргызстана. Ее довольно показательно развернули для камер. В конце концов для этого пришлось даже делать фото с очень специфической композицией, где людей пришлось разместить в углу кадра, чтобы маленький "Арешник" был ближе к центру кадра.
Модель "Арешника" в кабинете Лукашенко
Хотя не исключена и возможность тщательно спланированной дезинформации, снимки позволяют сделать конкретные предположения о характеристиках комплекса.
Во-первых, шасси идентифицировано как белорусское МЗКТ-79291 (колесная формула 12×12) производства "Минского завода колесных тягачей". Именно на таких платформах в России базируются ряд грунтовых ракетных систем стратегического и оперативно-тактического назначения. Когда в России пытались создать аналогичное шасси на "КамАЗе" (модель КамАЗ-78509), его грузоподъемность декларировали около 50 тонн; при этом указывали, что это на 10 тонн меньше, чем у белорусского аналога. Следовательно, у МЗКТ-79291 ориентировочную грузоподъемность можно оценить примерно в 60 тонн.
МЗКТ-79291 / Фото из открытых источников
Для сравнения: советское шасси МАЗ-547 (также 12×12), которое использовалось под РСД-10 "Пионер", имело грузоподъемность до около 55 тонн, а сама ракета в ТПК тогда весила около 42,7 тонн. С учетом этих пропорций можно осторожно экстраполировать и для "Орешника": общая масса ракеты в транспортно-пусковом контейнере (ТПК) ориентировочно будет достигать 45 – 48 тонн, без ТПК – около 40 – 43 тонн.
Аналитики также напоминают, что шасси МЗКТ-79291 проектировалось еще в контексте РС-26 "Рубеж" и что сам "Орешник" имеет возраст не менее семи лет – об этом свидетельствует анализ обломков.
У Лукашенко заявили, что "Орешник" уже развернули в Беларуси
В пятницу, 26 сентября, стало известно, что Беларусь получила от России ракеты "Орешник", которые разместили на территории страны. Вооружение необходимо для "обеспечения безопасности Беларуси".
Эксперты утверждают, что ракета "Арешник" является больше информационной операцией России, чем функциональным оружием.